Dortmund: Mann attackiert Kind – Polizei sucht Zeugen

In Dortmund hat ein Mann mutmaßlich seinen Sohn attackiert (Symbolfoto).

Dortmund. Im Dortmunder Hansemannpark soll ein Mann seinen mutmaßlichen Sohn attackiert und in ein Gebüsch geworfen haben. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach Angaben von mehreren Zeugen hat ein Mann am Sonntag (9. Oktober) im Hansemannpark in Dortmund-Oestrich seinen mutmaßlichen Sohn attackiert und beschimpft. Nun sucht die Polizei weitere Zeugen, die etwas zu diesem Vorfall sagen können.

Lesen Sie auch:Kioskraub in Dortmund: Polizei schnappt jugendliche Diebe

Gegen 10 Uhr soll der Mann mit zwei Kindern im Hansemannpark unterwegs gewesen sein. Der unbekannte Mann nahm dann seinen mutmaßlichen Sohn aus einem Fahrradanhänger, schrie ihn an und warf das Kind in ein angrenzendes Gebüsch. Zudem soll er Trittbewegungen in Richtung des Kindes gemacht haben. Ob die Tritte das Kind getroffen haben, ist unklar. Das andere Kind, vermutlich die Schwester, soll sich schützend vor den Jungen gestellt haben.

Fahndung der Polizei blieb erfolglos

Nach dem Übergriff soll der Täter das Kind wieder in den Anhänger gesetzt haben und zusammen mit dem Mädchen in die Wohnsiedlung westlich des Hansemannparks gefahren sein. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei blieb erfolglos.

Der Mann war circa 185 bis 190 cm groß mit einer kräftigen Statur. Er hatte dunkle Haare, sprach mit Akzent und teilweise in einer osteuropäischen Sprache. Auffällig war der knallgelbe Fahrradanhänger. Hinweise zu dem Täter nimmt die Dortmunder Polizei telefonisch unter 0231/132 7441 entgegen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund