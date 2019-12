Dortmund. Bisher Unbekannte haben in Dortmund mehrere Post-Briefkästen gestohlen und durchwühlt. In einem Fall wurden die Täter gestört. Zeugen gesucht.

Dortmund: Mehrere Post-Briefkästen gestohlen und geplündert

Sie haben es offenbar auf Weihnachtspost abgesehen - solche mit Geld als Inhalt: Bisher unbekannte Täter haben in den vergangenen Tagen in Dortmund mehrere Post-Briefkästen demontiert, abtransportiert und nach Beute durchwühlt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hätten die Täter die Briefkästen an abgelegene Orte verschafft und dort durchwühlt.

Die Fälle konzentrieren sich auf eine Linie von 7,5 Kilometern im Dortmunder Süden, sagte ein Polizeisprecher auf Nachfrage. Die Tatorte liegen an den Straßen Weiße-Ewald-Straße 41, Höchstener Straße 10, Grenzweg Ecke Talstraße, Schöner Pfad, Wittbräucker Straße 54, Berghofer Straße 149 und Wellinghofer Amtsstraße 72, teilte die Polizei mit.

Gestohlene Briefkästen: Zeuge gibt Täterbeschreibung

In einem Fall gibt es Zeugen: Bei einem Diebstahlsversuch in der Nacht zu Samstag, 14. Dezember, wurden gegen 3.11 Uhr an einem Briefkasten auf der Wittbräucker Straße im Stadtteil Aplerbeck zwei Männer beobachtet. Die Täter bemerkten den Zeugen und flüchteten, berichtete die Polizei.

Von den beiden Männer liegt eine Beschreibung vor: Einer der Männer ist 1,65 Meter groß, hat dunkle Haare und trug ein dunkles Oberteil. Der zweite Täter wird auf 1,75 bis 1,80 Meter Größe geschätzt. Er war bekleidet mit einer grauen Jogginghosen, einem weinroten Oberteil und einer schwarzen Kappe.

Weihnachtspost soll nach Ermittlung zugestellt werden

Die Polizei stellte die zurückgelassenen Briefkästen und die Post sicher. Die Täter hatten die Post-Briefkästen in Wäldern, auf abgelegenen Wegen und auf dem Friedhof in der Berghofer Mark durchwühlt. Unter den Briefsendungen war in zahlreichen Fällen auch Weihnachtspost“, berichtete die Polizei.

Spaziergänger stießen auf die Kästen und alarmierten die Polizei. Die verschleppten Briefe würden noch polizeilich untersucht und dann durch die Staatsanwaltschaft an die Deutsche Post übergeben, teilte die Polizei mit. „Im Anschluss werden sie mit einem entsprechenden Vermerk den Em pfängern oder den Absendern zugestellt“, heißt es in der Polizeimitteilung.



Die Polizei bittet um Hinweise auf Tatverdächtige an die Kriminalwache unter der Telefonnummer 0231/132 7441. (dae)