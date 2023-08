Dortmund: Nachbarn schließen mutmaßliche Einbrecherinnen ein

Dortmund. An der Haustür ist in Dortmund kein Weiterkommen mehr für drei mutmaßliche Einbrecherinnen. Gegen die wachsamen Nachbarn haben sie keine Chance.

Einbruchsplan gescheitert: Drei Frauen sollen am Mittwoch (23.8.) gegen elf Uhr am Vormittag in eine Wohnung eines Mehrfamilienhaus in Dortmund-Renninghausen an der Straße „Am Bahnhof Tierpark“ eingestiegen sein.

Doch eine andere Mieterin bemerkte den Einbruch in die Wohnung im dritten Stock. Sie informierte einen anderen Nachbarn ein Haus weiter. Der wiederum habe den betroffenen Mieter benachrichtigt, wie die Polizei Dortmund berichtet. Zudem informierten die aufmerksamen Nachbarn die Polizei unter der Notrufnummer 110. Um auf Nummer sicher zu gehen, verschlossen sie auch noch schnell die Haustüre. Das diebische Trio saß in der Falle.

Einbrüche und Diebstähle in Dortmund:

Die Polizei fand die drei verdächtigen Frauen (21, 35 und 41 Jahre) hinter der Haustür auf dem Boden. Sie stellte zudem Tatwerkzeug, Geld und Schmuck sicher. Die Verdächtigen wurden vorläufig festgenommen.

Die Polizei Dortmund findet: „Solche Nachbarn muss man haben.“

Nun ermittelt die Kriminalpolizei. (red)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund