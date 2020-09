Dortmund: „Nina“-Warnung wegen Lagerhallenbrand in Dorstfeld

Symbolbild. Eine Lagerhalle in Dortmund-Dorstfeld ist in der Nacht zu Sonntag in Brand geraten.

Dortmund. Der Brand eine Lagerhalle in Dortmund hat in der Nacht zu Sonntag einen Großeinsatz der Feuer ausgelöst. Brandgeruch in mehreren Stadtteilen.

Ein Großeinsatz der Feuerwehr führt auch am Sonntagmorgen noch zu zahlreichen Anrufen unter dem Notruf 112 in Dortmund. Um 3 Uhr früh war die Feuerwehr zu einem Brand im Stadtteil Dorstfeld alarmiert worden. Brandgeruch war auch Stunden später noch in mehreren Stadtteilen zu riechen.

„Die Menschen werden wach, öffnen die Fenster zum Lüften und riechen Brandgeruch und rufen die Feuerwehr an“, sagte Stefan Kümmel aus der Leitstelle der Dortmunder Feuerwehr am Morgen. An der Straße Iggelhorst war es aus bisher ungeklärten Gründen in einer Lagerhalle zu einem Brand gekommen. Als die Feuerwehr eintraf, stand die Halle lichterloh in Flammen.

Feuerwehr: Keine Gefahr durch Brandrauch

Auch über die Warnapp „Nina“ informierte die Feuerwehr in der Nacht über den Brand. Wegen der Inversionswetterlage kann der Rauch nicht vollständig abziehen und verteilt sich am Boden, erklärte Kümmel. „Anwohner sollten Türen und Fenster geschlossen halten“, hieß es in der Leitstelle. Messungen der Luftbelastung hätten aber keine weitere Gefahr ergeben, berichtete Stefan Kümmel.

Mit 100 Einsatzkräften ist die Feuerwehr vor Ort. Unter anderem sind drei Drehleitern im Einsatz, teilte Kümmel mit. Die Löscharbeiten werden voraussichtlich noch bis zum Mittag dauern. „Das Feuer ist inzwischen unter Kontrolle“, sagte Kümmel. Die Lagerhalle allerdings sei zerstört.

Brandmeldeanlage löste den Alarm aus

Feuerwehrleute und Rettungsdienstkräfte aus mehreren Dortmunder Wachen der Berufs- und der Freiwilligen Feuerwehr sind im Einsatz. Die Einsatzbereitschaft in den beteiligten Wachen wurde von Freiwilligen Feuerwehren übernommen.

Wieso es zu dem Feuer kam, war am Sonntagmorgen noch unklar. Laut Feuerwehr werden in dem Betrieb Computer-Teile gelagert. Der Alarm sei durch die Brandmeldeanlage in dem Gewerbebetrieb ausgelöst worden, teilte die Feuerwehr mit. Der Brandgeruch sei vor allem in der nördlichen Innenstadt zu riechen, wie etwa in Huckarde oder Ewing, sagte die Feuerwehr. (dae)