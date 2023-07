Dortmund: Online-Date war Falle - Polizei sucht mit Fotos

Dortmund. Ein Date mit einer angeblichen Online-Bekanntschaft entpuppte sich Anfang Juni als Raub. Ein 28-Jähriger wurde dabei krankenhausreif verprügelt.

Die Täter schlugen und traten auf ihn ein, dann flüchteten sie mit der Geldbörse und dem Smartphone ihres Opfers: Ein 28-jähriger Mann aus Niedersachsen ist Anfang Juni auf dem Parkplatz einer Kleingartenanlage in Dortmund brutal beraubt worden. Er wurde schwer verletzt. Gut vier Wochen später hat die Polizei noch keine konkrete Spur - deshalb sucht sie jetzt mit Fotos nach den mutmaßlichen Tätern.

Der 28-Jährige hatte sich über die Internetplattform „Knuddels“ mit einer Frau für Mittwoch, dem 7. Juni, auf dem Parkplatz der Kleingartenanlage „Gartenverein Ardeyblick“ an der Straße Im Rabenloh verabredet. Doch als er dort eintraf, sei er auf eine Gruppe junger Männer gestoßen. Sie hätten, laut Polizei, dort auf ihn gewartet und ihn sofort angegriffen.

Brutaler Raub: Online-Date war eine Falle

Zwischen 22.15 Uhr und 22.20 Uhr geschah die Tat. Vier bis fünf Männer seien an dem Überfall beteiligt gewesen, hatte die Polizei Anfang Juni berichtet. Von zweien der Verdächtigen gibt es Fotos aus eine Videoüberwachung, berichtet die Polizei am Mittwoch, 12. Juli. Diese Fotos hat die Polizei Dortmund am Mittwoch auf dem Fahndungsportal polizei.nrw/fahndung veröffentlicht.

Eine solche Öffentlichkeitsfahndung erfolgt grundsätzlich auf richterlichen Beschluss und ist nur dann möglich, wenn die Polizei auf anderem Wege bei der Suche nicht weitergekommen ist.

Einer der Gesuchten trug ein FC Liverpool-Shirt

Der erste der gesuchten Männer hat dunkle Haut und Rastalocken; auffällig an ihm war ein Shirt der Marke Nike mit dem Logo des FC Liverpool. Die zweite Person hat helle Hautfarbe, sei ebenfalls schlank und trug eine dunkelblaue Hose mit weißen Streifen.

„Die beiden Tatverdächtigen wurden im Bereich des Inhouse, Rosemeyerstraße, durch eine Überwachungskamera aufgezeichnet“, teilt die Polizei zu den Fahndungsfotos mit.

Die Polizei fragt nun: „Wer kann Angaben zu den beiden Männern auf den Fotos und deren Identität machen?“ Hinweisgeber melden sich bitte bei der Kriminalwache der Polizei Dortmund unter der Telefonnummer 0231/132-7441.

