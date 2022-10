Dortmund: Pedelecfahrer von Auto erfasst und schwer verletzt

Dortmund. Ein 19 Jahre alter Autofahrer hat beim Abbiegen einen 78-jährigen Pedelecfahrer übersehen. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich schwer.

Im Kreuzungsbereich An der Goymark / Benninghofer Straße ist es Sonntagabend zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein Radfahrer ist gestürzt und verletzt worden.

Ersten eigenen Angaben zufolge war ein 19-jähriger Dortmunder gegen 20.50 Uhr mit seinem Auto auf der Straße An der Goymark in Richtung Westen unterwegs. Im Kreuzungsbereich zur Benninghofer Straße wollte er nach links in diese abzubiegen. Hierbei übersah er aus bislang ungeklärter Ursache einen 78-jährigen Dortmunder, der mit seinem Pedelec die Straße An der Goymark in östliche Richtung befuhr.

Der 19-Jährige erfasste den Radfahrer, der daraufhin stürzte und sich schwer verletzte. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 5.500 Euro. (red)

