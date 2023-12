Unfall in der Dortmunder Innenstadt: Ein Einsatzwagen der Feuerwehr ist mit einem Pkw zusammengestoßen.

Dortmund In der Dortmunder Stadtmitte ist es am Freitag zu einem Zusammenstoß zwischen Pkw und Feuerwehr gekommen. Der Autofahrer wurde dabei verletzt.

Am Freitagnachmittag um 15.45 Uhr hat es in der Dortmunder Innenstadt einen Unfall zwischen einem Fahrzeug der Feuerwehr und einem Pkw gegeben. Laut Sprecherin der Polizei sei die Feuerwehr auf dem Weg zu einem Feueralarm in der Stadtmitte gewesen und auf der Ecke der Geschwister-Scholl-Straße und Gronaustraße mit einem Auto zusammengestoßen. Der Autofahrer - ein 29-jähriger Dortmunder - sei dabei leicht verletzt worden.

Unfall in Dortmund: Kollision auf Kreuzung

Wie die Polizei mitteilt, befuhr ein 29-jähriger Dortmunder auf der Gronaustraße in Richtung Süden. „Zum selben Zeitpunkt war ein 56-jähriger Dortmunder mit dem Feuerwehr-Fahrzeug auf der Weißenburger Straße in Richtung Westen unterwegs und wollte die Kreuzung überqueren, um auf der Geschwister-Scholl-Straße weiterzufahren“, schreibt die Polizei. Auf der Kreuzung dann kam es zum Zusammenstoß. (red)

Weitere Nachrichten aus Dortmund

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund