Dortmund: Polizei nimmt Tatverdächtigen nach Brand fest

Dortmund. In Dortmund hat die Polizei einen 20-jährigen mutmaßlichen Brandstifter festgenommen. in der Näh des Tatorts hat die Polizei ihn gestellt.

Nach einem Brand in Dortmund hat die Polizei einen Tatverdächtigen vorläufig festgenommen. Anwohner hatten das Feuer in der Nacht bemerkt.

Wie die Polizei mitteilte, schreckten Rauchgas und Feuerschein die Anwohner an der Uhlandstraße in der Nacht zum 28. Dezember auf. Um 0.22 Uhr riefen sie die Feuerwehr, die den Brand in einer Wohnung umgehend löschte. Bei dem Feuer verletzte sich niemand.

Brand in Dortmund: Tatverdächtiger hat eine psychische Erkrankung

Die Polizei erwischte den 20-jährigen Bewohner der in Brand geratenen Wohnung noch in direkter Nähe und nahm ihn fest. Es besteht der Verdacht, dass er den Brand verursacht hat. Bei einer Begutachtung wurde bei dem Mann eine psychische Erkrankung diagnostiziert. Er soll morgen (29. Dezember) einem Haftrichter vorgeführt und vorerst in einer forensischen Klink untergebracht werden. (red)

