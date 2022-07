Dortmund: Polizei stoppt Betrunkenen auf E-Scooter zweimal

Mehrere junge Männer mussten am Wochenende mit auf die Polizeiwache: Sie sind betrunken auf einem E-Scooter unterwegs gewesen (Symbolbild).

Dortmund. In Dortmund waren mehrere betrunkene Männer auf E-Scootern unterwegs. Ein 23-Jähriger fiel der Polizei in kürzester Zeit gleich zweimal auf.

Ein 23-jähriger Dortmunder hat am Sonntagmorgen die Beamten der Polizeiwache Mitte mit einem Straftaten-“Doppelpack“ auf Trab gehalten. Er fuhr binnen 80 Minuten gleich zweimal betrunken E-Scooter - und beide Male griff die Polizei Dortmund zu.

Wie die Polizei mitteilte, fiel der Mann den Beamten zum ersten Mal gegen 4.20 Uhr auf der Rheinischen Straße auf. Seine Schlangenlinien und die unsichere Fahrweise auf dem E-Scooter waren verräterisch, der Atemalkoholtest entlarvend. Für den Mann ging es auf die Wache zur Blutprobenentnahme, woraufhin er entlassen wurde. Strafanzeige Nummer Eins.

Weitere Männer betrunken auf E-Scooter in Dortmund unterwegs

Um 5.37 Uhr dann der nächste Einsatz: Auf der Hohen Straße fuhr ein Mann Schlangenlinien und nutzte mit seinem E-Scooter die gesamte Breite der Fahrbahn. Es war der gleiche Mann. Der Atemalkoholtest: erneut entlarvend. Erneut ging es für den Mann zur Blutprobenentnahme auf die Wache. Strafanzeige Nummer Zwei.

Diese beiden Fälle waren nicht die einzigen Trunkenheitsfahrten auf E-Scootern am vergangenen Wochenende. Am Samstagmorgen fiel einer Streifenwagenbesatzung gegen 5.50 Uhr auf der Kuntzestraße in Hombruch ein E-Scooter-Fahrer auf. Der 21-Jährige war stark alkoholisiert.

Auf der Polizeiwache Hombruch wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Dort kam heraus: Der junge Mann hatte seinen Führerschein erst vor rund einem Monat zurück erhalten. Zuvor musste er 14 Monate auf ihn verzichten – wegen Trunkenheit am Steuer. Das erwartet ihn jetzt erneut, die Beamten fertigten eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr an.

Polizei nimmt betrunkenen E-Scooter-Fahrern den Führerschein weg

Auch ein 29-Jähriger, der am Samstagmorgen gegen 6 Uhr auf der Hohen Straße unterwegs war, wird seine Fahrerlaubnis auf absehbare Zeit nicht mehr wiedersehen. Er war stark alkoholisiert und auf dem E-Roller sogar noch mit einer zweiten, hinter ihm stehenden Person unterwegs. Der Führerschein des Beschuldigten wurde sichergestellt. Das war bei dem 23-Jährigen, der gleich zweimal erwischt wurde, übrigens nicht möglich. Er besitzt gar keine Fahrerlaubnis.

