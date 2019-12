Dortmund. 14-Jähriger hatte seine Wohnung in Dortmund mit Geld und Kleidung verlassen. In der Schule ist Semeon Nikolaev am Montag aber nicht erschienen.

Dortmund: Polizei sucht vermissten Semeon Nikolaev (14)

Die Polizei Dortmund hofft auf Hinweise auf den Verbleibt von Semeon Nikolaev. Der 14-Jährige wird seit Montag vermisst. Der Jugendliche war laut Polizei nicht in der Schule erschienen. Er soll allerdings seine Wohnung am Londoner Bogen mit Bargeld und einem mit Kleidung gefüllten Rucksack in den Morgenstunden verlassen haben.

Semeon ist ist 1,60 Meter groß, schlank, hat dunkle Haare und braune Augen. Foto: Polizei Dortmund

Semeon ist ist 1,60 Meter groß, schlank, hat dunkle Haare und braune Augen. Zuletzt trug er eine schwarze Winterjacke mit fellbesetzter Kapuze, eine Jogginghose mit weißen Streifen und schwarze Schuhe. Zeugen können sich bei der Kriminalwache unter 0231/132-7441 melden.