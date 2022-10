Dortmund: Polizei verhindert Sicherungskasten-Diebstahl

Dortmund. Schnelles Ende eines versuchten Diebstahls: Die Polizei Dortmund hat einen Mann daran gehindert, einen kompletten Sicherungskasten mitzunehmen.

Das schnelle Eingreifen der Polizei hat den versuchten Diebstahl eines Sicherungskastens verhindert. Ein Mann hatte in der Nacht versucht ihn mitzunehmen.

Polizei Dortmund: Mutmaßlicher Dieb wurde noch am Tatort festgenommen

Laut Polizei hatten Zeugen den 42-jährigen mutmaßlichen Dieb in der Nacht zu Freitag (7. Oktober) gegen 0.35 Uhr in der Nacht an der Wismarer Straße in Dortmund beim versuchten Diebstahl des Sicherungskastens beobachtet und sofort die Polizei gerufen. Er wollte den Kasten abschrauben und mithilfe einer Sackkarre zu seinem Auto bringen.

Bei Ankunft der Polizisten war der Mann sogar noch am Tatort und wurde schnell umstellt. Anschließend wurde er von der Polizei festgenommen. Außerdem hatte sich herausgestellt, dass der 42-Jährige auch ohne Führerschein unterwegs war und so gar nicht erst mit dem Auto hätte fahren dürfen. (red.)

