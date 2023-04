Westenhellweg Primark in Dortmund: So steht's um die große Filiale

Dortmund. Dortmunds Handel in der Krise: Wie steht es um die Filialen von Primark, Karstadt, C&A, HEMA und anderen in der Dortmunder Innenstadt?

Die Krise mehrerer Handelsketten macht auch vor der Fußgängerzone in Dortmund nicht Halt: Um viele Filialen in der Dortmunder Innenstadt steht es derzeit nicht gut. Anderen wird nachgesagt, sie wollten sich verkleinern oder umziehen. Geschäfte wie Görtz 17, WMF, Orsay und andere sind schon längst geschlossen.

Diese Filialen großer Ketten stehen in Dortmund auf der Kippe, sind bereits geschlossen und planen womöglich eine Verkleinerung (Artikel wird anlassbezogen aktualisiert):

Primark in Gelsenkirchen schließt – Verkleinerung in Dortmund?

25. April 2023: Moderiesin Primark schließt vier weitere Filialen, darunter auch die in Gelsenkirchen. Die Filiale in der Dortmunder Thier-Galerie bleibe aber, heißt es. Die Kette sei durch den massiven Expansionskurz der letzten Jahre in einigen Regionen "überrepräsentiert" und "kannibalisiere" damit die eigenen Filialen, heißt es in einer Mittelung. Auch die Filialen selbst seien in Deutschland überdurchschnittlich groß – daher prüfe man, die "Verkaufsfläche zu optimieren" und teste neue, kleinere Konzepte. Ob das auch für Dortmund eine Verkleinerung bedeutet ist noch unklar. "Aktuell können wir noch keine Informationen zu Flächenoptimierungen geben", heißt es auf Anfrage. Auch weitere Schließungen sind nicht ausgeschlossen. Bisher ist Primark einer der Ankermieter in der Thier-Galerie, verteilt sich über drei Etagen und hat als einziges Geschäft einen eigenen Eingang.

C&A in Dortmund: Verkleinerung oder Umzug?

April 2023: Schon seit Monaten (oder Jahren?) geht in der Dortmunder Geschäftswelt das Gerücht, C&A am Ostenhellweg wolle sich verkleinern. Mit dem Vintage-Shop Strike hat man schon einen Teil des Untergeschosses fremdvermietet. Oder plant C&A sogar einen Umzug? Der Leerstand an der Ecke Hansastraße/Westenhellweg (einst Mayersche und Esprit) biete sich förmlich an, meint Cityring-Chef Tobias Heitmann. Konkretes wisse er aber nicht. Auch C&A selbst äußert sich nicht. Das Unternehmen verweist nur darauf, am "Filialportfolio" festhalten zu wollen – und betont, das in den letzten Monaten Hunderte Filialen modernisiert worden seien.

Peek und Cloppenburg: Schutzschirmverfahren seit März

März 2023: Auch das gehobene Modehaus Peek & Cloppenburg schafft es nicht unbeschadet durch die Krise. In Dortmund ist P&C mit einer großen Filiale am Westenhellweg direkt neben der Reinoldikirche vertreten. Im März hat das Düsseldorfer Traditionsunternehmen ein Schutzschirmverfahren beantragt. Heißt: Der Staat zahlt die Löhne weiter, in den Filialen bleib erstmal alles beim Alten. Aber binnen drei Monaten muss ein mehrheitsfähiger Sanierungsplan stehen.

HEMA: Umzug vom Westenhellweg in die Thier-Galerie

Februar 2023: Lange ließ der beliebte niederländische Krimskram-Allrounder HEMA seine Kundschaft im Ungewissen. "Räumungsverkauf" war die einzige Info, die die Schilder im Schaufenster hergaben. Offiziell ist es noch immer nicht, aber auf Nachfrage in der Filiale bestätigte ein Mitarbeiter: HEMA zieht in ein paar Monaten in die Thier-Galerie um, der Mietvertrag stehe aber noch aus.

GameStop in Dortmund: Eine Filiale geschlossen, Thier-Galerie offen

Januar 2023: Die Gamer-Ketter GameStop steckt offenbar tiefer in der Krise als gedacht. Schon vor einigen Wochen schloss die Dortmunder Filiale an der Hansastraße (Corsopassage). Die Filiale in der Thier-Galerie ist noch geöffnet. Eine Schließung sei bisher kein Thema, sagt Centermanager Torben Seifert: "Der Betrieb läuft normal weiter, etwas anderes ist uns nicht bekannt." Im vergangenen Jahr hatte das US-Unternehmen laut Onlinemagazin Games-Wirtschaft alle Filialen in der Schweiz geschlossen und wolle sich auch aus Österreich zurückziehen. Grund sei die "rückläufige Rentabilität des stationären Geschäfts mit Videospielen". Ab Dezember schlossen auch in Deutschland reihenweise Filialen, meist sehr kurzfristig. Die börsennotierte Spieleriesin GameStop steckte schon länger in der Krise und sorgte an der Börse für Aufsehen.

Görtz in Dortmund: Rabatte bei Görtz – Schließung für Görtz 17

Februar 2023: Auch bei der Schuhladen-Kette Görtz läuft ein Schutzschirm-Verfahren. In Dortmund gibt es eine Görtz-Filiale am Westenhellweg/Petergasse und eine Filiale von Görtz 17 gegenüber der Petrikirche. Die Dortmunder Filiale von Görtz 17 wird Ende Februar geschlossen – der Ausverkauf läuft auf Hochtouren. Auch die zweite Görtz-Filiale will mit Angeboten locken: Die untere Etage bietet nur noch Rabatt-Ware. Das Schutzschirm-Verfahren ist noch nicht beendet.

Karstadt in Dortmund: Groß Filiale auf der Schließungsliste

Dezember 2022: Die größte Schließung in der Dortmunder Innenstadt wäre Karstadt. Seit Start des Schutzschirm-Verfahrens Ende 2022 sind nicht nur die Beschäftigten in Sorge – auch die Stadt Dortmund will die City vor einem weiteren Mega-Leerstand bewahren. Karstadt plant jedenfalls fest mit der Schließung der Filiale Anfang 2024. Erst vor Kurzem wurde Galeria Kaufhof am Westenhellweg geschlossen. Karstadt Sport am Alten Markt ist inzwischen Sport Scheck, und das alte Karstadt-Technik-Haus an der Kampstraße ist nach jahrelangem Ringen um die Immobilie längst dem "Base-Camp" gewichen. Die letzte Dortmunder Karstadt-Filiale stand schon 2020 vor dem Aus und wurde nur knapp gerettet. Dass das ein zweites Mal klappt ist unwahrscheinlich.

Salamander und Klauser in Dortmund: Was wird aus den Filialen?

Dezember 2022: Im Dezember hatte Salamander, ein Tochterunternehmen der ara-Gruppe, ein Schutzschirm-Verfahren beantragt. In dieser "Vorstufe" des Insolvenzverfahrens kann eine Pleite noch abgewendet werden. Die Geschäfte laufen wie gehabt weiter, die Löhne sind für drei Monate sicher. Im Februar muss ein Sanierungsplan stehen. In Dortmund könnten von einer Insolvenz zwei Filialen betroffen sein: Salamander an der Ecke Westenhellweg/Kampstraße und der Schuhmarkt Klauser im Indupark Kley. Zudem gibt es einen ara-Shop in der Kolpingstraße (hinter McDonalds gegenüber des Kaufhof-Leerstands) – das Schutzschirmverfahren läuft aber nur für Salamander/Klauser. Wie es mit den Dortmunder Filialen weiter geht ist unklar.

Orsay insolvent – auch Filiale in Dortmund geschlossen:

Juni 2022: Die deutsche Modekette Orsay ist insolvent. Auch die Dortmunder Filiale in der Thier-Galerie ist betroffen. Schon im Sommer war Schluss. Das Geschäft lag im Erdgeschoss zwischen Thomas Sabo und New Yorker. Vor dem Umzug in die Thier-Galerie hatte es auch eine Filiale am Westenhellweg gegenüber von Deichmann gegeben.

Mehr über Stadtentwicklung in Dortmund:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund