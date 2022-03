Dortmund: Radfahrer von Auto erfasst und schwer verletzt

Dortmund. Ein Radfahrer ist von einem Auto erfasst worden. Ein Angestellter des Polizeipräsidiums Dortmund hatte ihn übersehen, als er vom Parkplatz fuhr.

Ein Fahrradfahrer ist am Freitagmittag (4.3.) von einem Auto an der Arminiusstraße erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der 40-jährige Fahrradfahrer aus Dortmund ersten Ermittlungen zufolge gegen 13.55 Uhr auf der Arminiusstraße in Richtung Süden unterwegs. Gleichzeitig fuhr demnach ein 59-jähriger Angestellter des Polizeipräsidiums Dortmund mit einem Ford (ziviler Dienstwagen) von einem Parkplatz auf die Arminiusstraße ein.

Nach Angaben der Polizei beabsichtigte er offenbar nach links – in nördliche Richtung – abzubiegen. Der Ford habe den Radfahrer erfasst – er sei schwer verletzt mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren worden. Nach jetzigem Kenntnisstand sei der Autofahrer unverletzt geblieben. Es entstanden insgesamt rund 1000 Euro Sachschaden.

