Dortmund: Reisende findet ihren gestohlenen Rucksack per App

Mithilfe einer App hat eine 32-jährige Frau ihren gestohlenen Rucksack in der Dortmunder Innenstadt wiedergefunden. Die Reisende befand sich am Dienstag in einem ICE von Hannover nach Dortmund, als dieser verschwand – das teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit.

Am frühen Mittwochmorgen meldete sich die Frau bei der Bundespolizei in Dortmund. Gegenüber den Beamten erklärte die 32-Jährige, dass sie den Rucksack mit einer App bereits orten konnte. In diesem befände sich ein „GPS-Tracker“.

Reisende entdeckt Rucksack in der Dortmunder Innenstadt

Unterwegs mit den Polizisten erkannte die Frau den Rucksack in der Innenstadt – ein 16-Jähriger trug das Diebesgut auf dem Rücken. Die Beamten nahmen den Mann fest und brachten ihn zur Wache.

Dort musste die Reisende feststellen, dass noch immer Gegenstände fehlten. Der 16-jährige gab gegenüber den Bundespolizisten zu, diese in der Innenstadt deponiert zu haben. Wieder half die Ortungs-App, so dass Einsatzkräfte die Teile wenig später übergeben konnten. Die Bundespolizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet. (red)

