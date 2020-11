Dortmund: S-Bahn fährt gegen Prellbock – mehrere Verletzte

Zwei Reisende aus der S-Bahn mussten nach dem Unfall am Hauptbahnhof Dortmund ins Krankenhaus gebracht werden.

Dortmund. Eine S-Bahn ist am Dortmunder Hauptbahnhof auf einen Prellbock aufgefahren. Die Ursache ist unklar. Zwei Menschen kamen ins Krankenhaus.

Bei einem Bahnbetriebsunfall im Dortmunder Hauptbahnhof sind am Dienstagabend mehrere Menschen verletzt worden. Wie die Bundespolizei berichtet, ist gegen 23 Uhr eine S-Bahn der Linie S5 (Witten – Dortmund) auf einen Prellbock am Ende von Gleis 5 aufgefahren.

Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich den Angaben zufolge zwölf Menschen im Zug. Die meisten von ihnen hätten keine ärztliche Hilfe benötigt, so die Bundespolizei. Zwei Reisende seien indes so schwer verletzt worden, dass sie in ein Krankenhaus eingeliefert wurden.

Unfallermittler sollen Ursache klären

Weil sich die Lage für die Bundespolizei zunächst unklar gestaltete, wurden eine Reihe von Rettungswagen angefordert und die Bahnsteige zu den Gleisen 4, 5 und 6 gesperrt. Gleis 5 musste auch für den Bahnverkehr gesperrt werden.

Die S-Bahn nach dem Unfall: Zwölf Reisende waren im Zug, als dieser gegen den Prellbock fuhr. Foto: Bundespolizei

Die Ursache des Unfalls sei unklar, hieß es. „Bahnunfallermittler der Bundespolizei nahmen noch in der Nacht die ersten Ermittlungen auf und beschlagnahmten den Unfallzug.“ Auch Überwachungsvideos aus der S-Bahn sollen Erkenntnisse bringen. Ein Atemalkohol-Test beim 42-jährigen Triebfahrzeugführer sei negativ ausgefallen.

Wie hoch der Sachschaden am Zug und am Prellbock ist, müsse noch ermittelt werden. Fest stehe schon, dass er „nicht unerheblich“ sei. (red)