In der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin in Dortmund gab es am Mittwoch einen großen Polizeieinsatz.

Inobhutnahme Dortmund: SEK-Einsatz an Kinderklinik in der Innenstadt

Dortmund. Eltern versuchen, die Inobhutnahme ihres Kindes durch das Jugendamt zu verhindern. Die Polizei Dortmund rückt mit starken Kräften an.

Großeinsatz der Polizei am Klinikum für Kinder- und Jugendmedizin in der Dortmunder Innenstadt: Gegen 9.45 Uhr am Mittwoch waren die Beamten zunächst wegen eines Randalierers alarmiert worden. Der entpuppte sich vor Ort als der 25-jährige Begleiter einer 31-Jährigen. Die Mutter eines Säuglings und der Mann hatten laut Polizeiangang in der Klinik versucht zu verhindern, dass deren Kind durch Mitarbeiter des städtischen Jugendamts in Obhut genommen wird.

Die Polizei rückte mit starken Kräften an. Gegen 12.20 Uhr sei es dann gelungen, die Situation friedlich aufzulösen und das wenigen Tage alte Kind in Obhut zu nehmen. Dabei unterstützen auch Spezialeinsatzkräfte ihre Kollegen. Verletzte gab es laut Polizeiangaben nicht. Die 31-Jährige und ihr Begleiter kamen ins Gewahrsam. Weitere Angaben zu dem Vorfall machte die Polizei auf Nachfrage zunächst nicht.