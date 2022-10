Dortmund: Sieben brennende Autos - Polizei fahndet per Foto

In Dortmund haben am Montagmorgen sieben Autos gebrannt. Nun hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen.

Dortmund. Im Fall der brennenden Autos in Dortmund-Mitte sucht die Polizei weiter nach dem Täter. Ein zunächst festgenommener Verdächtiger ist wieder frei.

Sieben Autos haben am Morgen des 26. Septembers in Dortmund-Mitte gebrannt, ein achtes war schwer beschädigt worden. Im Nachgang konnte die Polizei einen schnellen Fahndungserfolg vermelden, doch nun ist klar: Der Verdacht gegen einen am Tattag festgenommenen Verdächtigen hat sich nicht erhärtet.

Stattdessen fahnden die Beamten nun nach einem Mann in hellen Klamotten. Er soll mutmaßlich für die Brandstiftungen verantwortlich sein. Hier geht es zum Fahndungsfoto. Hinweise nehmen die Polizisten der Kriminalwache unter der Telefonnummer 0231/1327441 entgegen.

Dortmund: Zeugen melden gegen 5.30 Uhr mehrere brennende Autos

An jenem Montagmorgen hatten im Dortmunder Stadtteil Mitte sieben Autos gebrannt und ihre Umgebung teils in Mitleidenschaft gezogen. Bei ihrer Abfahrt gegen 5.30 Uhr hatten die Feuerwehrleute zunächst noch gedacht, dass an der Kronenstraße lediglich ein Pkw in Flammen stünde. Vor Ort brannten dann aber drei Fahrzeuge in einem Hinterhof und drei an der Straße, wie die Feuerwehr am gleichen Tag in einer Pressemitteilung erklärte.

Weil an der wenige hundert Meter entfernten Markgrafenstraße ebenfalls ein Auto brannte, mussten weitere Kräfte anrücken und dieses löschen. Durch die Wärmestrahlung der brennenden Fahrzeuge wurden Hausfassaden, Jalousien, Türverglasungen, Garagen sowie ein weiteres Fahrzeug beschädigt. Menschen wurden nicht verletzt. Der Einsatz war für die Feuerwehr nach weniger als zwei Stunden gegen 7.15 Uhr beendet.

In einem Hof an der Kronenstraße in Dortmund haben insgesamt drei Autos gebrannt. Dieses hier ist stark beschädigt. Foto: feuerwehr Dortmund

