Dortmund. Mehrere Autos sind durch bisher unbekannte Steinewerfer auf der B236 in Dortmund beschädigt worden. Ein Zeuge sah vier Jugendliche.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Dortmund: Steinewerfer auf B236 beschädigen elf Autos

Bisher unbekannte Steinewerfer haben auf der Bundesstraße B236 in Dortmund an zwei Abenden elf Autos beschädigt. Die Polizei warnt Fahrer und bittet, verdächtige Personen zu melden.

Am Sonntag- und am Montagabend, 2. und 3. Februar, waren auf einer Brücke am Wambeler Holz im Stadtteil Dortmund-Scharnhorst jeweils gegen 20 Uhr mehrere Jugendliche beobachtet worden, die Steine auf die Bundesstraße warfen, berichtete am Dienstag die Polizei.

Steinwürfe auf Autos zum Glück bisher ohne Verletzte

Am Sonntag wurde ein Auto aus Lünen und ein Lkw aus dem Erzgebirgekreis von den Steinen getroffen und beschädigt. Die Fahrzeuge fuhren in Richtung Norden. Am Montag wurden drei Lastwagen und sechs Autos getroffen; die beschädigten Fahrzeuge kamen aus Dortmund, Gladbeck, Gelsenkirchen, Recklinghausen, Lünen, Selm, Krefeld und Neckarsulm, berichtete die Polizei.

„Zum Glück wurde keiner der Fahrer verletzt“, teilte die Polizei mit. Ein Zeuge berichtete der Polizei, er habe vier Jugendliche bei der Tat beobachtet.

Polizei warnt vor Risiko „folgenschwerer Unfälle“

„Ausweichmanöver oder Einschläge in die Windschutzscheibe können folgenschwere Unfälle verursachen“, warnt die Polizei. Dass es sich bei den Steinewerfern um ein- und denselben Täter handelt, ist laut Polizei nicht unwahrscheinlich.

Die Polizei hofft nun auf Zeugen und bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen, die sich an beiden Abenden in der Nähe der Brücke am Wambeler Holz aufgehalten haben. „Wer verdächtige Personen auf der Brücke sieht, sollte sofort den Polizei-Notruf 110 wählen“, sagt die Polizei.

Sachdienliche Hinweise zu den Tätern werden an die Polizei in Dortmund unter Telefon 0231/132-4272 erbeten.