Dortmund: Taxi in Flammen - Fahrer und Fahrgast retten sich

Ein Taxi ist am Montagmorgen in Dortmund in Flammen aufgegangen. Im Auto saßen ein Fahrgast und der Fahrer des Taxis.

Ein Taxi ist in Dortmund in Flammen aufgegangen, Fahrer und Fahrgast konnten sich aus dem Wagen retten. Wie die Feuerwehr am Montag mitteilte, fing der Motorraum am Morgen beim Halten plötzlich an zu brennen.

In Dortmund hat ein Taxi Feuer gefangen. Foto: Feuerwehr Dortmund

Die Ursache sei bislang unklar. Es habe sich bei dem völlig ausgebrannten Taxi um ein Diesel-Fahrzeug gehandelt. Beide Insassen blieben unverletzt. „Da anfangs nicht auszuschließen war, dass sich noch weitere Personen im Taxi befinden, wurde der Innenraum erst durch einen Trupp unter Atemschutz durchsucht und anschließend abgelöscht“, berichtete die Feuerwehr. (dpa)

