Unfall auf A1-Parkplatz: Hagener SUV rast unter Lkw

Dortmund. Unfall auf der A1 bei Dortmund: Ein SUV rast auf der Parkplatz-Zufahrt unter einen Lkw – der Fahrer aus Hagen wird lebensgefährlich verletzt.

Nach einem schweren Unfall auf der A1 zwischen Schwerte und Dortmund schwebt ein Mann (73) aus Hagen in Lebensgefahr. Wie die Polizei am Montag mitteilte, prallte der Hagener am späten Samstagabend mit seinem Mercedes SUV unter einen geparkten Lkw.

Der Unfall passierte Richtung Bremen auf der Zufahrt zur Raststätte Lichtendorf-Süd, also auf der Schwerter Hälfte des Stadtteils direkt an der Grenze zu Dortmund. Laut Polizei fuhr der Senior gegen 22 Uhr von der A1 auf die Raststätte ab. Dort sei er "zu Beginn des Parkbereichs" mit dem Sattelzug kollidiert, heißt es. Der Lkw stand allerdings (wie hier sehr oft) noch in der Abfahrt, eng an die rechte Leitplanke geparkt.

Der Mercedes SUV des Hageners klemmte mit der Motorhaube komplett unter dem Heck des Lkw. Der Fahrer erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Den Sachschaden schätzt die Dortmunder Polizei auf etwa 30.000 Euro.

