Termine im April Zwangsversteigerungen in Dortmund: Neubau und ein Gammelhaus

Dortmund. In Dortmund werden im April zwei Reihenhäuser und ein großes freistehendes Haus zwangsversteigert. Ein muss allerdings kernsaniert werden.

Das Amtsgericht Dortmund hat für April vier Objekte auf der Liste der Zwangsversteigerungen. Alle Termine sind für den 12. April 2023 im FZW angesetzt.

Aber Vorsicht: Schnäppchen sind zwangsversteigerte Immobilien in Dortmund längst nicht mehr. Die massiv gestiegenen Preise für Einfamilienhäuser, Reihenhäuser und Eigentumswohnungen haben auch die Versteigerung der Häuser drastisch verteuert.

Trotzdem sollten Hauskauf-Interessierte die Hoffnung nicht aufgeben: Beim Amtsgericht Dortmund kommen jeden Monat neue Zwangsversteigerungen dazu.

Zwangsversteigerungen in Dortmund – aktuelle Termine im April 2023:

Einfamilienhaus: Im ersten Termin kommt ein großes Haus in Dortmund-Schüren unter den Hammer. Der freistehende Neubau (Verkehrswert 850.000 Euro) wurde 2013 erbaut und liegt in einem gediegenen Neubaugebiet mit Vorliebe für Schottergärten – etwa einen Kilometer entfernt vom Phoenixsee. Das Grundstück ist knapp 800qm groß, die Wohnfläche beträgt 211qm. Auch Solaranlage (teils defekt) und Pool gehören zur Immobilie.

Garage und Stellplatz: Als zweites wird eine Garage samt Stellplatz in Dortmund-Kirchlinde versteigert. Verkehrswert: 15.000 Euro. Garage und Stellplatz sind aus den 80ern und liegen direkt nebeneinander auf dem Hof eines Mehrfamilienhauses an der Wasserstraße. Hinter den beiden Objekten liegt ein kleines Stück Grünfläche, das derzeit als Garten genutzt wird. Insgesamt sind die zwangsversteigerten Flurstücke 51qm groß.

Reihenhaus: Beim dritten Termin geht es um einen Reihenhaus-Bungalow in Dortmund-Löttringhausen aus den 60er Jahren. Das 116qm große Flachdach-Haus (Verkehrswert 235.000 Euro) steht schon länger leer und muss laut Gutachten kernsaniert werden – die Schäden (unter anderem Schimmel) sind enorm. Auch der Garten des rund 500qm großen Grundstücks ist verwildert. Zum Haus gehört eine Garage auf dem Hof der Bungalow-Siedlung an der Heunerstraße.

Reihenhaus: Als viertes wird ein Reihenhaus in der Aplerbecker Mark in Dortmund zwangsversteigert. Verkehrswert: 370.000 Euro. Der zweigeschossige Flachdachbau von 1983 hat eine gut bemessene Wohnfläche von 172qm und steht auf einem 300qm großen Grundstück. Schmucklose Flachdach-Zweckbauten prägen das Umfeld der typischen 80er-Jahre-Siedlung, in die sich das zwangsversteigerte Reihenhaus stilistisch nahtlos einfügt.

