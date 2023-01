Dortmund: Zwei Häuserbrände - Ursache wohl Silvesterböller

An der Dortmunder Ludwigstraße hatte ein Mann beobachtet, wie eine Gruppe Jugendlicher Böller zündete und Raketen starten ließ. Offenbar schlug eine dieser Raketen auf einem Balkon ein und verursachte ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus. Bei einen weiteren Brand am Wickeder Hellweg musste die Feuerwehr sechs Personen retten.

Dortmund. Zwei Brände in Dortmunder Mehrfamilienhäusern in der Silvesternacht. Eins der Häuser ist aktuell nicht bewohnbar. Polizei sucht Zeugen.

In der Silvesternacht kam es in Dortmund zu zwei Bränden in Mehrfamilienhäusern auf der Ludwigstraße gegenüber des Konzerthauses und an der Kreuzung Wickeder Hellweg/Eichwaldstraße.

Ein Zeuge bemerkte laut Polizeibericht gegen 0.30 Uhr in der Ludwigstraße leichten Rauch auf einem der Balkone und rief die Feuerwehr. Kurz zuvor habe ein anderer Mann beobachtet, wie eine Gruppe Jugendlicher Böller zündete und Raketen aus der Hand starten ließ. Offenbar schlug eine dieser Raketen auf einem Balkon ein. Die Jugendlichen seien anschließend zur Tür des Mehrfamilienhauses gerannt. Ein dritter Zeuge habe das Haus betreten, nachdem er den Brand im Vorbeilaufen bemerkt hatte. Im dritten Stock soll er gesehen haben, wie eine Personengruppe versuchte, mit Tritten und Schlägen eine Wohnungseingangstür zu öffnen.

Die Feuerwehr Dortmund löschte den Brand später, verletzt wurde niemand. Von den von den Zeugen beobachteten Jugendlichen fehlte jedoch jede Spur.

Dortmund: Zwei Häuserbrände - sechs Bewohner mit Drehleiter gerettet

Zu dem Kellerbrand in dem Mehrfamilienhaus am Wickeder Hellweg kam es gegen 1.30 Uhr. Die Feuerwehr Dortmund musste sechs Bewohner mit der Drehleiter retten, auch drei Katzen konnten gerettet werden. Verletzt wurde niemand. Die Löscharbeiten gestalteten sich laut Feuerwehr Dortmund schwierig. Das Haus ist aktuell nicht bewohnbar.

Nach jetzigem Kenntnisstand löste eine brennende Zigarette oder ein Silvesterknaller, der durch den Lichtschacht des Kellers geworfen wurde, den Brand aus.

Die Polizei Dortmund sucht jetzt in beiden Fällen Zeugen, die etwas gesehen haben. Hinweisgeber melden sich bitte bei der Kriminalwache der Polizei Dortmund unter 0231/132-7441. (gb)

