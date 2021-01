Dortmunder (17) in Tresor von leerstehender Bank eingesperrt

Dortmund. 60 Zentimeter dicker Stahlbeton: Ein Jugendlicher war Samstagnacht im Tresor einer alten Bank eingeschlossen. Die Befreiung dauerte Stunden.

Ungewöhnlicher Feuerwehreinsatz am Samstag in Dortmund: Am späten Abend gegen 23 Uhr betraten mehrere Menschen die Feuerwache in Mengede und schilderten ein nicht alltägliches Problem. Ein junger Mann sei im Tresorraum einer ehemaligen Volksbank-Filiale eingeschlossen.

Die Feuerwehr machte sich sofort auf den Weg zur Wodanstraße. Vor Ort stellte sich heraus: Ein Jugendlicher (17) war in dem 20m² großen Tresorraum eingesperrt – die Tresortür war fest verriegelt.

THW und Spezialfirma brauchten lange für die Befreiung

Probleme mit Atemluft oder Kommunikation gab es dank großer Lüftungsschlitze zum Glück nicht. Zur moralischen Unterstützung war auch die Familie des jungen Mannes vor Ort.

Mehrere Versuche, die Tresortür mit einem Zugangscode zu öffnen, schlugen fehlt. Also mussten die Spezialeinheit "Bergung" der Feuerwehr Dortmund sowie das Technische Hilfswerk ran.

Mit schwerem technischem Gerät rückte das THW an und versuchte, mit einer Spezialbohrmaschine und einem pressluftbetriebenen Bohrhammer durch die Tresorwand zu kommen. Aber die massiven Stahlbetonwand (60cm!) machte das Durchkommen sehr schwer. Parallel zu den Bohrarbeiten versuchte eine Fachfirma für Tresorbau, sich Zugang über die Tresortür zu verschaffen.

Erst 5 Uhr schaffte es das THW endlich, den Tresor per Kettenzug und Spreizgerät zu öffnen und den Jugendlichen zu befreien. Er war unverletzt.

Freund schloss die Tresortür bei nächtlichem Besuch

Wie der junge Mann in diese Lage kommen konnte? Laut Polizei durfte er sich jedenfalls dort aufhalten – seine Familie baut das alleinstehende Gebäude derzeit zu einem Wohnhaus um.

Am späten Abend sei er mit Freunden dort gewesen. Als er allein im Tresorraum stand, erklärte die Polizei auf Nachfrage, habe einer seiner Freunde die Tresortür geschlossen. Dass sie sich sofort von selbst verriegelt habe wohl niemand gewusst.