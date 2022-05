Dortmunder Bier-Festival erstmals mit „Heimbrau“-Messe

Das „Festival der Dortmunder Bierkultur“ ist umgezogen. Am U wurde es zu eng – jetzt steigt das Bierfest inklusive Braumesse an der Westfalenhalle. (Symbolbild)

Dortmund. Das „Festival der Dortmunder Bierkultur“ wächst: Statt vorm U wird jetzt an der Westfalenhalle getestet und gefachsimpelt. 120 Sorten gibt’s.

Dortmund ohne Bier? Das geht nicht. Die Stadt hat eine ruhmreiche Brauerei-Vergangenheit – das Thema Bier ist fest mit der Stadtkultur verwachsen. Aber viel ist vom berühmten Dortmunder Dreiklang „Kohle, Stahl und Bier“ nicht geblieben. Am meisten noch vom Bier: Die „Dortmunder Actien Brauerei“ (Radeberger) braut in der Nordstadt DAB, Kronen, Brinkhoffs, Union, Hansa und Co. und gilt als sechstgrößte Brauerei Deutschlands. Zudem boomt seit einigen Jahren die kleine Bergmann-Brauerei auf Phönix.

„Festival der Dortmunder Bierkultur“ schließt an Biertradition an

Das „Festival der Dortmunder Bierkultur“ will an die Biertradition der Stadt anschließen. Seit 2016 findet es statt, organisiert von der Bochumer Eventfirma Biwenko unter dem Projektnamen „Hopfen sei Dank“. Anfangs reichte noch der Platz vor dem U, dann wich das Festival auf eine Brachfläche dahinter aus. Die ist inzwischen bebaut – und das Bierfestival zieht wieder um: „Der Platz vor dem Dortmunder U bietet einfach nicht mehr genügend Kapazität für die enorme Anzahl an Besuchenden”, so Philipp Pöss, Gründer von Hopfen sei Dank.

Generationenwechsel in Dortmunds Brauereimuseum2022 findet das Event auf dem riesigen Parkplatz zwischen B1 und Westfalenhalle statt. Über Fronleichnam (Mittwoch bis Samstag, 15.-18. Juni 2022) können Bierfans in gewohnt entspannter Atmosphäre über 120 Biere und Craftbiere probieren – aus Ruhrgebiet, Bayern und Belgien. Dazu gibt’s auch einen Hopfen-Reisepass (21 Euro), der zu einer Entdeckungstour quer über das Festival einlädt. Enthalten sind zehn Bier-Gutscheine, Festivalglas, Foodgutscheine, Gutschein für den „Hopfen sei Dank“-Shop, Biercocktail-Buch und Jutebeutel.

Dortmunder Bier-Fest erstmals mit Messe „Heimbrau Dortmund“

Bierfans können sich mit Brauerinnen und Brauern austauschen, fachsimpeln und Fragen stellen. Zum Parlieren über Hopfen, Malz, Hefe, Wasser und Co. bietet zum ersten Mal auch eine weitere Veranstaltung Raum: die Messe „Heimbrau Dortmund“ (Freitag/Samstag, 17./18. Juni). Wo wären all die experimentellen Craft-Biere, wenn sie nicht am heimischen Küchentisch entstanden wären?

Brauereien und Fusionen – Geschichte des Dortmunder BieresFür Heimbrau-Profis und -Neulinge bietet die Messe alles rund um den Braubedarf. Technik, Ausstattung, Rohstoffe wie Hopfen, Malz oder Hefen, Literatur, Vorträge, Braukurse… Sogar Zapftechnik und die richtigen Gläser fürs selbstgebraute Bier gibt’s.

