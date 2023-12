Dortmunder Diensthund Jack stellt BVB-Autogrammkarten-Dieb

Dortmund. Einbruch in ein Vereinslokal einer Dortmunder Kleingartenanlage: Schokoriegel sollen die beiden mutmaßlichen Diebe auch gestohlen haben.

Eine Sicherheitsfirma hat Alarm geschlagen in der Nacht zu Donnerstag (28.12.). Gegen kurz vor vier Uhr nachts wurde der Polizei Dortmund ein Einbruch in das Vereinslokal einer Kleingartenanlage an der Straße “Im Rabenloh“ an der Westfalenhalle gemeldet.

Die Einsatzkräfte sahen noch, wie ein Mann aus einem Fenster des Lokals sprang und davon lief, berichtet die Polizei Dortmund. Er soll über einen Zaun gesprungen und zu einem nahe gelegenen Parkplatz gelaufen sein. Im selben Moment sei den Polizisten ein zweiter Mann entgegengekommen. Doch dieser kam nicht weit, sondern wurde festgenommen. Der Mann hatte seinen Hund zu der nächtlichen Tour mitgenommen.

Mutmaßlicher Dieb steckte in Gebüsch und wollte nicht rauskommen

Einen Hund hatte die Polizei auch: Diensthund Jack wurde gerufen, um den zweiten Tatverdächtigen zu suchen. Jack fand ein Gebüsch in der Umgebung sehr verdächtig. Nicht ohne Grund: Dort hatte sich der zweite, mutmaßliche Dieb versteckt. Aus der Deckung kommen wollte er laut Polizei nicht. Die musste ihn aus dem Gebüsch ziehen, um ihn festzunehmen.

Bei den beiden Tatverdächtigen handelt es sich um zwei Männer (32 und 34) aus Dortmund. Ihre mutmaßliche Beute: BVB-Autogrammkarten und einige Schokoriegel, die sie bei sich hatten. Zudem war ein Fenster am Vereinslokal eingeschlagen worden.

Die beiden Männer - nebst Hund - mussten zunächst mit zur Polizeiwache kommen. Jedoch gab es keine dringenden Gründe für eine Untersuchungshaft. Das Duo erwartet nun ein Verfahren wegen des Verdachts des schweren Diebstahls. (red)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund