Ein Unfall mit vier beschädigten Autos und zwei Verletzten auf der Bergstraße in Dortmund-Lindenhorst hat für einen Polizeieinsatz gesorgt.

Schwerer Unfall Dortmunder fährt viel zu schnell - und in den Gegenverkehr

Dortmund. Zwei Menschen verletzt, vier Autos beschädigt: Ein Dortmunder (35) ist viel zu schnell durch die Stadt gerast. Möglicherweise lag’s am Alkohol.

Ein Unfall auf der Bergstraße in Dortmund-Lindenhorst am Mittwochnachmittag ist so schwer gewesen, dass auch das Polizei-Spezialteam der Verkehrsunfallaufnahme ausrückte, um die Spuren zu sichern.

Gegen 17.20 Uhr soll ein 35 Jahre alter Dortmunder mit seinem Skoda Fabia auf der Bergstraße in westlicher Richtung viel zu schnell unterwegs gewesen sein. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei Dortmund fuhr er einem 29-jährigen Ford-Transit-Fahrer hinten drauf. Der Dortmunder fuhr gerade aus seiner Parkbox raus auf die Straße. Nach diesem ersten Zusammenstoß stieß der Unfallfahrer mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen. Am Ende prallte er auch noch gegen ein geparktes Auto.

Schwerer Unfall in Dortmund: Ein Mann schwer, einer leicht verletzt

Der 35-jährige Skoda-Fahrer verletzte sich schwer, der 29-Jährige wurde leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf um die 7.000 Euro - ersten Schätzungen zufolge.

Dem 35-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, da er möglicherweise Alkohol getrunken hatte. Einen gültigen Führerschein konnte er nicht vorweisen. „Den Mann erwartet nun wegen dieser beiden Straftaten ein Strafverfahren“, berichtet die Polizei.

(red)

