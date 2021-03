Dortmunder Feuerwehr rettet Familie aus brennendem Haus

Dortmund. Die Dortmunder Feuerwehr hat eine Familie aus einem brennenden Haus in der Nordstadt gerettet. Eine Person war vom Feuer eingeschlossen.

Ein Großaufgebot der Feuerwehr hat am Mittwochnachmittag einen Brand in der Dortmunder Norstadt gelöscht. Der Rauch, der auch aus dem Dach des Mehrfamilienhauses an der Dürener Straße emporstieg, seit weithin sichtbar gewesen, teilte die Feuerwehr am Abend mit.

Als die Feuerwehr eintraf, hatten die Flammen aus dem ersten Stock schon auf das Treppenhaus und zwei weitere Etagen übergegriffen.

Eine Person vom Feuer eingeschlossen

Aus dem Haus sei eine vierköpfige Familie gerettet und ins Krankenhaus gebracht worden. Ein Familienmitglied habe vom Feuer eingeschlossen am Fenster im ersten Stock gestanden.

Auch ein Feuerwehrmann, der über Unwohlsein klagte, sei sicherheitshalber in eine Klinik gebracht worden. Insgesamt waren 70 Feuerwehrleute im Einsatz. Die Brandursache stehe noch nicht fest, erklärte die Dortmunder Polizei. Die Brandermittlungen laufen.

Dichter Rauch stoppte auch die Stadtbahn

Das Haus sei versiegelt worden und nicht bewohnbar. Wegen der starken Rauchentwicklung konnte die Straßenbahn in der Nähe des Brandorts zeitweise nicht fahren. (mit dpa)