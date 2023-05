Dortmunder Hauptbahnhof ist barrierefrei - Umbau geht weiter

Dortmund. Die Deutsche Bahn feiert einen „Meilenstein“ beim Bahnhofsumbau. Der startete im Jahr 2018, ist aber noch immer nicht fertig.

Der Hauptbahnhof in Dortmund ist nun komplett barrierefrei. Das berichtete die Deutsche Bahn am Mittwoch und sprach von einem „Meilenstein.“ Der Dortmunder Hbf gehört zu den wichtigsten Fernverkehrsbahnhöfen Deutschlands und wird seit 2018 bei laufendem Betrieb umfassend modernisiert. Es stelle eine zentrale Etappe dar, dass nun alle Bahnsteige auch treppenfrei erreichbar seien, betonte das Unternehmen.

Man gehe bei dem Großprojekt in die Zielgerade: „Inzwischen sind fünf Bahnsteige komplett neu gebaut und mit neuen Bahnsteigmöbeln und modernen Informationssystemen ausgestattet“, teilte die Bahn mit. Bis Jahresende soll noch der Bahnsteig 3 auf einer Länge von 210 Metern vollständig neu gebaut werden. Im Sommer 2024, vor der Fußball-Europameisterschaft, folge dann noch die Erneuerung des Bahnsteigs 2.

Nach Köln, Düsseldorf, Essen und Duisburg belegt der Dortmunder Hauptbahnhof bei den Reisenden- und Besucherzahlen Rang fünf in NRW.

Dortmund Hauptbahnhof: Bahnsteig 1 wird als letztes erneuert

Reisende haben nach wie vor mit Einschränkungen zu tun, sagt die Bahn. Auch in der Personenunterführung und in der Verknüpfung zur Stadtbahn laufen weiterhin umfangreiche Arbeiten, berichtet die Bahn: „Die Geschäfte sind bereits ausgezogen und haben ihr provisorisches Quartier auf dem Bahnhofsvorplatz aufgeschlagen. In der Personenunterführung und der Verknüpfungshalle erfolgt der Innenausbau und im Nordbereich wird der vorhandene Eingangsbereich mit einer neuen Glasfront modernisiert.“

Der Nord-Ausgang sei inzwischen erneuert: Dazu waren Anfang des Jahres ein neuer Aufzug und eine neue Rolltreppe in Betrieb genommen worden. Dadurch ist der Hauptbahnhof von beiden Seiten barrierefrei erreichbar. Wenn der Umbau 2024 abgeschlossen sei, werde der Hauptbahnhof 14 Rolltreppen haben und sieben Aufzüge. Als letztes stehe der Umbau von Bahnsteig 1 an, sagt die Bahn. „Voraussichtlich im Frühjahr 2025 können Züge dann auch wieder dort halten.“

(Red./dpa)

