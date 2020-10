Dortmunder Hauptbahnhof wegen Polizei-Ermittlungen gesperrt

Der Dortmunder Hauptbahnhof wurde am Sonntagnachmittag gesperrt.

Dortmund. Der Dortmunder Hauptbahnhof ist am späten Sonntagnachmittag gesperrt worden. Die Bundespolizei ermittelt wohl wegen eines herrenlosen Rucksacks.

Der Dortmunder Hauptbahnhof ist am Sonntagnachmittag gesperrt worden. Darüber hinaus ist der gesamte Zugverkehr über Dortmund aktuell eingestellt worden. Betroffen sind sämtliche Verbindungen, darunter etwa die Regionalbahn-Linien 4, 17, 43, 51 und 52 sowie die S-Bahnlinien 1 und 5.

Nach Angaben der Deutschen Bahn auf Twitter laufen aktuell Ermittlungen der Bundespolizei. Nach Medienangaben ist ein herrenloser Rucksack die Ursache, dessen Inhalt nun genauer untersucht werden muss. Sprengstoffspürhunde und Entschärfer seien angefordert, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei. Wie lange sich die Aktion hinziehen werde, sei noch nicht abzusehen.

#S1, Update: Polizeiliche Ermittlungen im Bereich #Dortmund Hbf. Der Bahnhof #Dortmund Hbf ist jetzt komplett gesperrt. Züge aus #Essen Hbf enden/beginnen in #Dortmund-Dorstfeld. Teilausfälle zw. #Dortmund-Dorstfeld und #Dortmund Hbf. Zuglauf in der Reiseauskunft überprüfen. — DB Regio AG - NRW (@Regio_NRW) October 4, 2020

Erst am Freitagabend waren Bundespolizisten zu einem Großeinsatz am Kölner Hauptbahnhof ausgerückt, nachdem eine Reinigungskraft dort einen möglichen Sprengsatz in einer abgestellten Regionalbahn entdeckt hatte. (mit dpa)

Wir aktualisieren diesen Text laufend.