Dortmunder im Streit erstochen – Schwester holt Polizei

Bei einem Streit in Dortmund-Wickede ist in der Nacht zu Sonntag ein Mann getötet worden. Die Polizei nahm einen Verdächtigen fest. (Symbolbild)

Dortmund. Bei einem Streit in Dortmund ist am Sonntag ein Mann erstochen worden. Der mutmaßliche Täter beichtete es seiner Schwester, sie rief die Polizei.

Die Dortmunder Polizei meldet schon wieder ein Tötungsdelikt – diesmal in Wickede. In einem Mehrfamilienhaus in der Siedlung am Steinwertweg sei in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein Mann (33) getötet worden, heißt es. Ein Verdächtiger (32) sitze in Untersuchungshaft.

Der Festgenommene (zuletzt wohnhaft in Dortmund) stehe in dringendem Verdacht, einen Bekannten in dessen Wickeder Wohnung mit zwölf Messerstichen getötet zu haben, erklärt Staatsanwältin Maribel Andersson. Als die Beamten in die Wohnung kamen, war das Opfer bereits tot.

Bluttat im Streit – es roch eindeutig nach Alkohol

Die Tat sei vermutlich im Streit passiert, so Andersson. Die Nachbarn hatten die laute Auseinandersetzung im Haus gehört. Die Ermittlenden gehen davon aus, das reichlich Alkohol im Spiel gewesen sei: "Es hat eindeutig nach Alkohol gerochen, aber der Bluttest steht noch aus", erklärt die Staatsanwältin.

Danach habe der mutmaßliche Täter seine Schwester angerufen und ihr die Tat gebeichtet, so Andersson. Er blieb aber in der Wohnung seines Bekannten. Die Schwester sei dann zur Polizeiwache gegangen und habe die Polizei zur Tatwohnung gebeten. Warum sie nicht den Notruf wählte ist unklar.

Als die Polizei in die Wohnung des Opfers kam, sei der Mann bereits tot gewesen. "Der Verdächtige war noch anwesend und ließ sich festnehmen", so Andersson. Tathergang, Motiv und weitere Hintergründe seien bisher nicht bekannt. Der Verdächtige wurde einem Haftrichter vorgeführt und sitzt jetzt in U-Haft.

Mehrere Bluttaten in Dortmund seit Dezember

Bereits am 13. Januar kam es zu einer Bluttat in Wickede: Am Altwickeder Hellweg war eine Trinkrunde eskaliert – ein Mann (54) wurde lebensgefährlich verletzt.

Zuvor soll am 12. Dezember in Eving ein Mann seine Mutter erstochen haben. Er soll psychisch krank gewesen sein.

Nur einen Tag davor hatte am 11. Dezember ein Mann auf einen Obdachlosen im Stadtgarten eingestochen.

Am 5. Dezember ging ein 19-Jähriger an der Kaiserstraße mit einem Messer auf einen 34-Jährigen los. Das Opfer starb im Krankenhaus.

