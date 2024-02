Dortmunder Karnevalszug der Kinder endet mit Kinderparty

Dortmund. Gut eine Woche vor Rosenmontag zieht der Kinderkarnevalszug durch Dortmund. Neben dem traditionellen Rosenmontagszug ist wieder Kirmes angesagt.

Der Kinderkarnevalszug in Dortmund ist schon am Sonntag, 4. Februar

Die traditionelle Karnevalskirmes in der City beginnt Altweiber

Der Dortmunder Rosenmontagszug setzt sich um 14 Uhr in Bewegung

Die Dortmunder Kinder sind wieder früher unterwegs als die Erwachsenen. Der Kinderkarnevalszug startet bereits am Sonntag (4.2.24) um 14 Uhr am Europabrunnen in der Kleppingstraße. Von dort geht es über Ostenhellweg, Westenhellweg, Weddepoth und Boulevard Kampstraße. Dort wendet der Kinderkarnevalszug und geht wieder zurück zum Europabrunnen.

Der Kinderkarnevalszug soll cirka eine Stunde und 15 Minuten dauern. Direkt danach steht die Kinderkarnevalsfete in der Aula des Robert-Bosch-Berufskollegs in der Benno-Elkan-Allee auf dem Programm. Die Jugendgruppen der Mitgliedsvereine zeigen ihr aktuelles Programm. Tickets kosten fünf Euro.

Altweiber am Donnerstag, 8. Februar (zehn Uhr), steht im Zeichen der Weiberfastnachtstour, die jedoch laut Info des Festausschusses des Dortmunder Karnevals nicht öffentlich ist. Um die 150 „jecke Weiber“ unter Führung der Karnevalsprinzessin Manuela II. gehen Oberbürgermeister Thomas Westphal an den Schlips. Die Tour endet nach mehreren Stationen im Brauersaal der Dortmunder Brauereien.

Der Dortmunder Rosenmontagszug startet am Festplatz an der Ebertstraße

Die Schlüsselübergabe an die Narren bestimmt den Samstag (10.2.). Das Prinzenpaar, Manuela II. und Markus IV., sowie das Kinderprinzenpaar, Julian I. und Vivian II., fordern den Stadtschlüssel vom Oberbürgermeister. Die Pins des Prinzenpaares und des Kinderprinzenpaares, die in jedem Jahr angeboten werden, sind notwendig, um dabei sein zu können. Veranstaltungsort ist die Aula des Robert-Bosch-Berufskollegs.

Hier wird‘s närrisch: Die Strecke des Rosenmontagszugs in Dortmund am 11. Februar 2024. Foto: Festausschuss Dortmunder Karneval

Höhepunkt des Dortmunder Straßenkarnevals ist der Rosenmontagszug am 12. Februar, ab 14 Uhr. Der Zug startet am Festplatz an der Eberstraße und endet gegen 16.30 Uhr am Südwall. Auf dem Friedensplatz gibt es von 14 bis 18 Uhr eine karnevalistische Revue.

Traditionelle Dortmunder Karnevalskirmes bis Rosenmontag

Auf dem „Alten Markt“ sorgt von Weiberfastnacht bis Rosenmontag die Karnevalskirmes für viel Spaß. Sie ist täglich von 14 bis 22 Uhr geöffnet. Die kleine Kirmes in der Innenstadt hat mittlerweile eine 50-jährige Tradition. Unter anderem sind wieder Fahrgeschäfte wie Break Dancer, Rocket, Twister und Voodoo Jumper dabei.

Zwei Tage später, am Mittwoch, 14. Februar, um 11.11 Uhr, ist die Bacchus-Beerdigung im Goldsaal der Dortmunder Westfalenhallen. Laut Festausschuss ist die Bacchus-Beerdigung eine „humorvolle Trauerfeier“. Der Bacchus wird zu Grabe getragen und die Karnevalssession für beendet erklärt. Eintrittskarten kosten 25 Euro und sind im Ticketshop des Festausschusses erhältlich. (JaK)

