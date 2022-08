Dortmunder können ihren Sperrmüll bald kostenlos entsorgen

Dortmund. In Dortmund sind kostenfreie Sperrmülltage in den Stadtbezirken geplant. Schon im August soll es losgehen. Darauf müssen Anwohnende achten.

Verbotene Müllberge verhindern, korrekte Entsorgung fördern. Das soll in Dortmund durch kostenfreie Sperrmülltage gelingen – jetzt wurde der Zeitraum für das Angebot bekannt. Nach Angaben der Stadt wird die erste Aktion am 13. August im Stadtbezirk Scharnhorst stattfinden. Weitere Termine folgen und sind auf der Website der Entsorgung Dortmund (EDG) abzurufen.

Die Sperrmüllsammlung in Scharnhorst ist dabei für alle Stadtteile geplant. Dazu gehören: Derne, Hostedde (inklusive Grevel), Husen-Kurl, Kirchderne, Lanstrop, Alt-Scharnhorst und Ost-Scharnhorst. Müll in und aus angrenzenden Stadtbezirken wird nicht abgeholt, betroffene Anwohnende müssen sich noch gedulden. Pro Bezirk wird es einen gebührenfreien Sperrmülltag geben.

Sperrmüll in Dortmund: Pro Bezirk wird es einen kostenlosen Abholtag geben

Scharnhorster müssen ihren Sperrmüll am 13. August spätestens bis 7 Uhr bereitstellen, sonst werden Sessel, Matratze und Co. nicht mitgenommen. Dabei ist auch zu beachten, wie der Müll hinterlassen wird. So sollte der Unrat ausschließlich auf öffentlichen Flächen stehen, zum Beispiel auf dem Gehweg. Für EDG-Fahrzeuge muss der Sperrmüll ohne Probleme erreichbar sein und keine anderen Verkehrsteilnehmenden stören.

Wer sich unsicher ist, was genau zum Sperrmüll gehört, dem hilft die EDG mit einem Tipp: „Zum Sperrmüll zählt, was man bei einem Umzug mitnehmen kann, aber keine Kisten und keine Säcke! Alles, was im Haushalt fest verbaut ist, ist kein Sperrmüll. Ein Beispiel: Das Waschbecken ist kein Sperrmüll. Der Badezimmer-Spiegel ist Sperrmüll.“ Andere Gegenstände werden bei der Sammlung nicht mitgenommen.

Unerlaubter Sperrmüll kann mit einem Bußgeld bestraft werden

Zum Sperrmüll gehören beispielsweise Aquarien, Koffer, Teppiche, Wandbilder und Möbel jeglicher Art. Besonders ärgerlich: Eine unerlaubte Abfallablagerung kann mit einem Bußgeld geahndet werden. Auch Anlieferungen aus anderen Stadtteilen stören den Ablauf und verursachen unnötige Kosten, heißt es von der Stadt. Die Kapazitäten seien immer auf den jeweiligen Bezirk abgestimmt.

Gegenstände, die nicht mitgenommen werden, können unter anderem bei Recyclinghöfen oder der gebührenfreien Wertstoffsammlung abgegeben werden. Recyclinghöfe sind auch eine der Anlaufstellen, wenn man den Aktionstag in seinem Stadtbezirk verpasst. Diese sind allerdings gebührenpflichtig, gleiches gilt für den haushaltsnahen Sperrmüllservice.

