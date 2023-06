Dortmunder meldet Diebesgut im Keller – Polizei findet mehr

Drogen, Waffen, Hehlerei: Drei Dortmunder sitzen wegen mehrerer Vergehen in U-Haft. (Symbolbild)

Dortmund. Fahrräder, E-Roller, Drogen, Waffen, Munition: Was die Dortmunder Polizei in einem Keller in Hörde fand, überstieg ihre Erwartungen.

Eigentlich hatten die Zeugen der Dortmunder Polizei "nur" mutmaßliches Diebesgut im Keller eines Hauses in Hörde gemeldet. Auffällig viele Fahrräder und E-Scooter müssen dort gestanden haben – das machte die Nachbarn wohl stutzig. Aber die Polizei fand noch viel mehr.

Schon Ende Mai habe ein Nachbar die Polizei in den Keller des Mehrfamilienhauses am Schallacker gelotst, teilt die Behörde jetzt mit. Im gemeinschaftlich genutzten Teil des Kellers fanden die Beamten das mutmaßliche Diebesgut. Aber es tauchte noch mehr auf: Im Keller, der zur Wohnung eines Verdächtigen gehört, lagerten Drogen (Marihuana, Kokain, Heroin), Bargeld in fünfstelliger Höhe, zwei Pistolen mit Munition, eine Armbrust und Material zum Drogenverkauf.

Polizei ermittelt wegen Hehlerei, Drogen- und Waffenbesitzes

Nach umfangreichen Ermittlungen der Behörden erließ das Amtsgericht Dortmund jetzt Haftbefehle gegen drei Verdächtige. Alle Drei sitzen inzwischen in Untersuchungshaft. Die Kripo ermittelt weiter wegen Drogenhandels, illegalen Drogenbesitzes, Verstoßes gegen das Waffengesetz und Hehlerei.

