Waffe hing am Gürtel Dortmunder mit Machete in der S1 ertappt: "Im Müll gefunden"

Dortmund/Essen. Miese Ausrede für eine verbotene Waffe: Ein Dortmunder will eine Machete im Mülleimer gefunden haben. Sie baumelte in der S1 an seinem Gürtel.

Schwer bewaffnet ist ein Dortmunder (28) am frühen Montagmorgen in der S-Bahn nach Essen erwischt worden. Die Bundespolizei fing den jungen Mann am Hauptbahnhof ab – und fand bei seiner Kontrolle so Einiges, heißt es in einer Mitteilung.

Gegen 5.20 Uhr hatten Sicherheitskräfte der Deutschen Bahn die Bundespolizei über den verdächtigen Mann informiert. Er sitze in der S1 von Dortmund nach Essen und habe eine Machete (35cm Klinge!) dabei, hieß es. Die Beamten fingen den Dortmunder auf Gleis 11 ab – und tatsächlich: An seinem Gürtel baumelte ein großes Buschmesser in einer Messerschneide.

Die Frage, ob er noch weitere "gefährliche Gegenstände" dabei habe, verneinte er. Allerdings fanden die Beamten bei seiner Durchsuchung ein weiteres Messer in der Jackentasche.

Der 28-Jährige hatte auch eine gute Ausrede dafür, warum er mit einer verbotenen Waffe unterwegs war: Er habe die Machete kurz vorher "in einem Mülleimer gefunden", erklärt die Bundespolizei. Die Gegenstände wurden sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren (Verstoß gegen das Waffengesetz) eingeleitet.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund