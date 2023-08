Dortmunder Müllsammler räumen auf – Anwohner rufen Polizei

Ehrenamtliche Müllentsorger haben in einem Wald in Dortmund-Scharnhorst aufgeräumt – und mussten sich der Polizei erklären.

Dortmund. Zig Müllsäcke und Einkaufswagen haben ehrenamtliche Aufräumer am Wochenende in Dortmund entsorgt. Am Ende mussten sie sich der Polizei erklären.

Der Müllhaufen an der Flughafenstraße in Dortmund-Scharnhorst war riesig: 49 große Säcke, 10 Einkaufswagen und ein ganzer Schwung weiteren Abfalls warteten neben den Glascontainern auf die EDG-Abholung. Aber statt sich bei Müllsammler Heiko Jäger und seinem fleißigen Team zu bedanken, hetzten Anwohner ihnen die Polizei auf den Hals.

Das habe es noch nie gegeben, erinnert sich der engagierte Dortmunder. Er räumt schon seit Jahren Müll aus Wäldern, Wiesen und Park in Dortmund. Bei der EDG ist er als Müll-Pate registriert. Aber als Verursacher sei er noch nich dargestellt worden. "Das war eine Premiere", sagt er.

Wald-Müllkippe in Dortmund geräumt – Polizei klärt Lage schnell

Dabei waren Jäger und seine drei Mitstreiterinnen und Mitstreiter mit dem Aufräumen schon fast fertig. "Die Polizei kam, als wir den Müll aus dem Wald vorne an die Straße gestellt hatten", erklärt er. Außerdem hätten die Anwohner genau gewusst, wer für den Müllhaufen im Wald verantwortlich war, meint Jäger zu wissen.

Die Polizei habe die Lage aber schnell erkannt und geklärt. Schließlich sei es eindeutig gewesen: Immer wieder kamen die Vier mit vollgepackten Einkaufswagen aus dem Wald, sie hatten leere Müllsäcke dabei und zudem große Aufkleber der EDG mit Verweis auf ihre anerkannte Abfall-Patenschaft. Und den Müll hinter den Containern haben sie gleich mit beseitigt.

Aber die Anwohner seien nicht gerade erfreut gewesen, als die Polizei die Müllsammler ins rechte Licht rückte, meint Jäger. Seine (unbestätigte) Theorie: Die Anwohner fühlten sich ertappt und wollten keine Aufmerksamkeit für ihr Müllproblem vor der eigenen Haustür. "Hier sieht's ja immer so aus", sagt Jäger. "Vor allem bei der Sperrmüllsammlung." Die kostenlose Abfuhr-Aktion der EDG war Mitte 2022 vor allem in Scharnhorst aus dem Ruder gelaufen.

Aber wer weiß – wahrscheinlich war der 110-Notruf der Anwohner wirklich nur ein Missverständnis.

Dortmunder Müllsammler sollen Säcke nicht an Container stellen

Die wilde Müllkippe mitten im Wald zwischen Scharnhorst und Derne habe es schon lange gegeben, so Jäger. "Da hatte ein Obdachloser seinen Schlafplatz." Die Einkaufswagen habe er als Zeltstangen benutzt und eine Plane darüber gespannt. Aber der Platz sei verwaist gewesen: "Wir wollen ja niemanden vertreiben", versichert der Müll-Jäger. Mitten im Naturschutzgebiet müsse man allerdings nicht wild campen, meint er.

Die "City Cleaners Germany Ruhrgebiet-Ost" geben nach jeder Sammlung der EDG Bescheid. Die Säcke sind markiert. Foto: Heiko Jäger

Aber noch etwas anderes ärgert Heiko Jäger: Zwei Tage nach der Sammelaktion habe ihn die EDG per Mail dazu aufgefordert, die gesammelten Abfälle nicht neben Containern abzuladen. Das animiere andere dazu, weiteren Müll dazuzustellen. Aber... wohin sollen die Müllberge sonst? Andere Städte stellen abschließbare Container für die Aufräum-Aktionen der "City Cleaners Germany", wie die Dachorganisation der Ehrenamtlichen heißt. Die EDG bisher nicht, beklagt Jäger.

Außerdem solle er jede neue Sammlung lange vorher per Formular anmelden, sagt er. "Dabei kennt die EDG die Termine und kündigt sie sogar bei Instagram an", so Jäger. Sein Engagement schmälert das allerdings nicht. Jäger und sein Team sammeln weiter – fast jedes Wochenende.

