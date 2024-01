Ein Mann aus Dortmund soll sich in einer S-Bahn völlig daneben benommen haben. Da musste die Bundespolizei eingreifen (Symbolbild).

Belästigung Dortmunder pöbelt in S4 Fahrgäste an - Spritze als Waffe

Dortmund. Eine Frau steigt wegen des polizeibekannten Mannes sogar vorzeitig aus der S-Bahn aus. Bahnmitarbeitende müssen sich rechte Sprüche hören.

Völlig daneben soll sich in der Nacht zu Donnerstag (4.1.) ein 52 Jahre alter Dortmunder benommen haben. Gegen kurz nach Mitternacht soll er in der S-Bahn 4 von Unna-Königsborn in Richtung Unna gesessen haben.

Wie die Bundespolizei berichtet, habe der Mann Fahrgäste belästigt. Die riefen das Zugpersonal zur Hilfe. Die Bahnmitarbeiter stellten den Dortmunder zur Rede. Der reagierte aggressiv und beleidigte die beiden Bahnmitarbeiter. Eine Frau soll gar wegen des Verhaltens des 52-Jährigen die S-Bahn verlassen haben.

Dass er schließlich aussteigen sollte, ließ die Situation noch weiter eskalieren. Der Mann weigerte sich. Stattdessen berichtet die Bundespolizei von „volksverhetzenden und rechtsextremistischen Äußerungen“. Zudem soll er die beiden Bahnmitarbeiter mit einer Spritze bedroht haben. In Unna stieg der Dortmunder aus.

Ermittlungen wegen Volksverhetzung gegen polizeibekannten Dortmunder

Bundespolizisten stellten ihn in der Nähe des Bahnhofs in Unna und erteilten ihm einen Platzverweis für den Bahnhof. Darüber hinaus sicherten sie Videoaufnahmen aus der S-Bahn.

Nun gibt es ein Ermittlungsverfahren wegen Belästigung und Volksverhetzung gegen den Mann aus Dortmund, der der Polizei bereits bekannt ist. Verletzt wurde bei dem Vorfall nach bisherigen Ermittlungen niemand. (red)

