Dortmunder Polizei geht erneut gegen Raser und Poser vor

Immer wieder geht die Polizei in Dortmund gegen die Raser- und Tunserszene vor. Der Wall geht als Hochburg der Szene. (Symbolbild)

Dortmund. Die Polizei hat am Freitag am Dortmunder Wall erneut die Raser- und Poserszene ins Visier genommen. Mehr als 300 Personen wurden kontrolliert.

Die Dortmunder Polizei hat am Freitagabend erneut die Raser- und Poserszene ins Visier genommen. „Unser Hinweis: Kommen Sie gar nicht erst zum Wall, um Ihre Runden zu drehen. Wir bleiben die ganze Nacht!“, twitterte die Polizei zu Beginn der Kontrollen - mit dem Stichwort #RuheaufdemWall.

Etwas später hieß es: „Nach gerade einmal zwei Stunden sind wir mittlerweile bei fünf sichergestellten Fahrzeugen. Mal sehen, wie viele es noch werden.“ Die Autos seien viel zu laut gewesen; etwa wegen einer anderen Abgasanlage.

Zur Überprüfung nehmen wir uns Zeit. Hier kam raus: Dieses Fahrzeug ist nicht zu laut. Weiterhin gilt: Wer Rasen oder Posen will, ist in Dortmund falsch! Kommen Sie gar nicht erst zum Wall - wir bleiben bis tief in die Nacht mit unserer Kontrollstelle präsent. #ruheaufdemwall pic.twitter.com/MWYxx4hBbZ — Polizei NRW DO (@polizei_nrw_do) February 26, 2021

Polizei Dortmund kontrolliert mehr als 200 Fahrzeuge

Die Beamten haben in der Nacht zu Samstag mindestens 362 Personen und 226 Fahrzeuge kontrolliert, heißt es in einem Abschlussbericht. Insgesamt wurden 36 Platzverweise ausgesprochen und 33 Verwarngeldert verhängt. So seien Verstößen wie das "Erlöschen der Betriebserlaubnis" oder gegen die Coronaschutzverordnung aufgefallen.Sechs Autos seien abgeschleppt worden.

Die Polizei in Dortmund hat ihren Einsatz gegen die Raserszene am Freitagabend fortgesetzt. Foto: Polizei Dortmund

Zudem führten die Beamten auch Kontrolle an der Phönixseestraße durch. Dort hätten sich spontan 30 Autos versammelt und Lärm verursacht.

Dortmund gilt als Hochburg der Raser- und Poserszene

Dortmund gilt mit dem Wall um den Innenstadtkern als Hochburg der Raser- und Tunerszene in Westfalen. Immer wieder kommt es zu illegalen Rennen, erheblicher Verkehrsgefährdung und starker Lärmbelästigung in der Nacht durch Hupkonzerte und laute Musik.

Zuletzt hatte die Stadt zum Lärmschutz in der Nacht Tempo 30 auf dem Wall angeordnet. In jüngerer Zeit wurden an den Wochenenden Hunderte von Fahrzeugen und Fahrer nach Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung und Coronaschutzbestimmungen kontrolliert. Zahlreiche Autos und Führerscheine wurden eingezogen. (dpa)