Dortmunder Polizei stoppt E-Scooterfahrer unter Drogen

Die Polizei hat in Dortmund einen Mann unter Drogen, der mit einem E-Scooter unterwegs war, aus dem Verkehr gezogen (Symbolbild).

Dortmund. Bei einer Verkehrskontrolle fand die Dortmunder Polizei bei einem E-Scooterfahrer mehrere zum Verkauf abgepackte Tütchen mit Drogen.

Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle hat die Polizei in Dortmund einen unter Drogen stehenden E-Scooterfahrer gestoppt. Der 31-Jährige war am Montagnachmittag auf der Wellinghofer Straße unterwegs, wie die Polizei am Dienstagvormittag mitteilte.

Zunächst schlug ein Drogenvortest positiv auf den Konsum von verschiedenen Betäubungsmitteln an, dann wurden nach Polizeiangaben auch noch mehrere Tütchen mit weiteren Betäubungsmitteln bei dem Mann aufgefunden. Auffällig dabei: Die Drogen waren bereits zum Verkauf abgepackt. Sowohl die Betäubungsmittel als auch das mitgeführte Bargeld wurden sichergestellt.

Scooterfahrer düst unter Drogen durch Dortmund – Anzeigen

Zur weiteren Bearbeitung und zur Entnahme einer Blutprobe durch einen Arzt fuhren die Beamten mit dem Scooterfahrer zu einer Polizeiwache. Den 31-jährigen Dortmunder erwarten nun Anzeigen wegen des Verdachts des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln sowie illegalem Handel. (Red)

