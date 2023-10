Dortmunder Polizei sucht drängelnden Porsche Carrera

Dortmund. Drängeln, Unfall, Unfallflucht: Nach einem Rempler im Dortmunder Norden sucht die Polizei den aggressiven Fahrer eines schwarzen Porsche Carrera.

Nach einem Unfall auf der Mallinckrodtstraße/OW IIIa sucht die Dortmunder Polizei einen unfallflüchtigen Porsche-Fahrer. Er soll einen anderen Wagen zuerst von hinten bedrängt und dann einen Unfall provoziert haben, schreibt die Polizei in einer Mitteilung.

Der Porsche selbst war in den Unfall nicht verwickelt, heißt es. Die Polizei schildert den Hergang so: Am Freitagvormittag war ein Dortmunder (43) mit seinem Peugeot-Transporter zwischen Huckarde und A45 auf der Überholspur unterwegs. Plötzlich sei von hinten ein schwarzer Porsche Carrera herangerast und habe massiv gedrängelt. Der Peugeot-Fahrer wechselte erschreckt nach rechts vor den Opel einer Dortmunderin (49).

Porsche zwingt Transporter zu Spurwechsel und starkem Bremsen

Aber der aggressive Porsche-Fahrer war offenbar genervt: Er setzte sich knapp vor den Peugeot und bremste stark ab. Auch der Peugeot ging in die Eisen – und der Opel fuhr auf. Fahrer und Fahrerin wurden leicht verletzt, der Schaden liegt bei 2500 Euro.

Jetzt sucht die Polizei Hinweise zu Unfallhergang und flüchtigem Porsche-Fahrer. Info an die Autobahnpolizei Dortmund: 0231/1324821

