Dortmunder stirbt nach Attacke - 19-Jähriger festgenommen

In der Dortmunder Kaiserstraße ist ein Mann so schwer verletzt worden, dass er im Krankenhaus starb. Ein 19-Jähriger wurde als Tatverdächtiger festgenommen (Symbolbild).

Dortmund. Ein 19-Jähriger wird verdächtigt, in Dortmund einen Mann (34) so schwer verletzt zu haben, dass dieser starb. Er muss nun vor den Haftrichter.

Ein 19 Jahre alter Mann aus Dortmund soll am Dienstag (5. Dezember) gegen 17.40 Uhr in der Kaiserstraße in Dortmund einen 34 Jahre alten Dortmunder lebensgefährlich verletzt haben. Der 34-Jährige starb später im Krankenhaus, wie Staatsanwaltschaft und Polizei Dortmund am Mittwochmittag mitteilen.

Die Polizei nahm den Tatverdächtigen vorläufig fest. Er wird dem Haftrichter vorgeführt.

Die Polizei Dortmund ermittelt noch weiter

Was genau geschah, wo - ob in einer Wohnung oder auf der Straße - und in welcher Verbindung die beiden Männer zueinander standen, dazu sagt die Staatsanwaltschaft Mittwochmittag noch nichts. Auch um welche Verletzungen es sich handelt, wer die Polizei gerufen hat und ob der 19-Jährige sich schon geäußert hat, ist derzeit noch nicht klar.

Die Ermittlungen dauern an. (red)

