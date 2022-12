Dortmunder Tankstelle überfallen – zweimal in acht Tagen

Dortmund. Schon wieder hat ein Unbekannter eine Tankstelle in Dortmund überfallen. An Weihnachten traf es eine Star-Filiale – wie schon wenige Tage zuvor.

Schon wieder ist in Dortmund eine Tankstelle überfallen worden – dieselbe wie schon am 18. Dezember: Am ersten Weihnachtstag (Sonntag, 25. Dezember) traf es eine Star-Tankstelle an der Evinger Straße in Dortmund-Brechten.

Gegen 18.45 Uhr habe ein Mann den Verkaufsraum betraten, heißt es im Polizeibericht. Er kaufte Getränke und verließ die Tankstelle wieder. Aber nach zehn Minuten kam er zurück: Er drängte die Mitarbeiterin (46) mit einem Messer hinter die Kasse. Dort zwang er die Dortmunderin zu Boden, nahm Geld aus der Kasse und flüchtete. Dabei habe er einen mittleren dreistelligen Betrag erbeutet, schreibt die Polizei. Die Kassiererin blieb unverletzt.

Erste Fahndungsmaßnahmen blieben erfolglos. Jetzt sucht die Dortmunder Polizei weitere Zeugen und Zeuginnen. Täterbeschreibung:

170 bis 185cm

kurz geschorene Haare

ausländischer Akzent

helle Adidas-Schuhe

heller Stoffbeutel

Wer hat zur Tatzeit verdächtige Personen an der Evinger Straße 517 bemerkt? Hinweise an die Kriminalwache: 0231/1327441.

Tankstelle zum zweiten Mal binnen zwei Wochen überfallen

Es ist der vierte Überfall auf eine Dortmunder Tankstelle seit Ende November – die jetzt überfallene Tankstelle trifft es zum zweiten Mal. Schon am 18. Dezember hatten zwei Unbekannte die Filiale überfallen, damals hatte eine andere Angestellte (43) Dienst. Tags darauf war eine Tankstelle an der Lindenhorster Straße ausgeraubt worden. Davor war Ende November eine Tankstelle an der Schützenstraße (Nordstadt) Ziel eines Überfalls.

