Dortmunder verschanzt sich mit Messer in Wohnung

In der nördlichen Innenstadt von Dortmund hat sich ein Mann in einer Wohnung verschanzt.

Dortmund. Ein vermutlich bewaffneter Mann hat sich in der Dortmunder Innenstadt in einer Wohnung verschanzt. Der Einsatz dauerte fast vier Stunden.

Langwieriger Einsatz der Dortmunder Polizei in der Innenstadt: Am Dienstagmittag hatte sich ein Mann (55) über Stunden in einer Wohnung in der Leuthardtstraße verschanzt. "Anfangs war uns nur ein Randalierer gemeldet worden", erklärt Polizeisprecherin Kristina Purschke. Aber daraus wurde schnell mehr. Auch das SEK wurde dazugerufen.

Der Mann war mit einem Messer bewaffnet. Erst um 15.34 Uhr meldete die Polizei: Der Mann wurde unverletzt in Gewahrsam genommen. Nach Rücksprache mit dem Dortmunder Ordnungsamt kam er zur Gefahrenabwehr in eine psychiatrische Fachklinik.

Zuvor hatte er sich stundenlang in dem Mehrfamilienhaus aufgehalten und ließ niemanden an sich heran. Eine Gefahr für andere sei von ihm nicht aus, betont die Polizei – allerdings war eine Selbstgefährdung nicht ausgeschlossen.

Wegen des Polizeieinsatzes kam es zwischen 12 und 16 Uhr zu Verkehrsbehinderungen im Bereich rund um die Kreuzung Krimstraße/Kapellenstraße.

