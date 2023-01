Dortmunder Weihnachtsstadt zählte zwei Millionen Besucher

Dortmund. Die Besucherzahlen der Dortmunder Weihnachtsstadt lagen 2022 wieder auf Vor-Corona-Niveau. Neue Pläne für dieses Jahr stehen bereits fest.

Trotz Inflation und Energiekrise ziehen die Veranstalter der Dortmunder Weihnachtsstadt eine positive Bilanz.

Mit rund zwei Millionen Besucherinnen und Besuchern liegen die Zahlen wieder auf Vor-Corona-Niveau.

Für 2023 planen die Organisatoren eine Weiterentwicklung des Konzepts.

Die Veranstalter der Dortmunder Weihnachtsstadt ziehen eine zufriedenstellende Bilanz. Nach zwei Corona-Jahren sei mit rund zwei Millionen Besucherinnen und Besuchern wieder das Niveau von 2019 erreicht worden.

Pandemiebedingt hatte der Weihnachtsmarkt 2020 ausfallen müssen. Im Jahr 2021 konnte er nur unter Corona-Auflagen stattfinden. Angesichts der Besucherzahlen könne man somit von einem „erfolgreichen Re-Start der Weihnachtsstadt“ nach der Pandemiezeit sprechen, so Patrick Arens, Vorsitzender des mitorganisierenden Schaustellervereins Rote Erde – und das trotz Energiekrise und Inflation.

Dortmunder Weihnachtsstadt: Auch nach den Feiertagen noch stark besucht

Selbst nach den Feiertagen sei der Markt noch gut besucht gewesen, laut Arens „die wohl stärkste Nach-Weihnachtszeit überhaupt“. Besonders der Handel habe davon profitiert. An manchen Wochenenden hätten Standbetreiberinnen und Standbetreiber sogar Rekordbesucherzahlen verzeichnet. Unter den Gästen seien auch im vergangenen Jahr wieder viele auswärtige Besucherinnen und Besucher aus der ganzen Welt gewesen - etwa aus den Benelux-Ländern, Südeuropa, England oder aus den USA.

Für 2023 planen die Veranstalter eine Weiterentwicklung des Konzepts der Weihnachtsstadt. Unter anderem sollen Gastronomie und Einzelhandel noch mehr eingebunden und Partnerschaften mit Kirchen, Museen, städtischen Institutionen und Künstlerinnen und Künstlern weiter verstärkt werden.

Überraschende Momente für 2023 geplant

Neben dem Ausbau des Nachhaltigkeitsbereichs „Fair Trade Corner“ an der Kampstraße sei auch eine Überarbeitung der Märchenschau geplant. Zudem wünschten sich die Veranstalter mehr Handwerk, wie es auch vergangenes Jahr im „Handwerkerviertel“ mit tunesischen Töpfern, Strickerinnen oder dem Bonbonmacher zu finden war. für „überraschende Momente“ sollen wiederkehrende Kunst-Aktionen und neue Pop-Up-Konzepte sorgen.

Weil die Weihnachtsmarktstände traditionell am Donnerstag vor Totensonntag öffnen, steht auch der Startschuss für dieses Jahr bereits fest: Den ersten Glühwein bekommt man in der Dortmunder Weihnachtsstadt am 23. November 2023. (gb)

