Wie ein Dortmunder Gastronom die Turm-Terrassen wiederbelebt

Dortmund. Seit Jahren steht die Gastronomie im Dortmunder Florianturm leer. Jetzt gibt's Neuigkeiten, aber ein dauerhafter Café-Betrieb wird es nicht.

Gähnende Leere im Florianturm: Seit Jahren ist das Turm-Restaurant (oben) nicht bewirtschaftet – und auch die Turm-Terrassen (unten) stehen leer. Zwar organisiert der Dortmunder Gastronom Jan Wenning seit 2020 wochenends den kleinen Fenster-Kiosk – aber der große Gastro-Bereich blieb bisher ungenutzt.

Das ändert sich jetzt: Jan Wenning will die Turm-Terrassen wiederbeleben. Wenning betreibt auch das Zimt & Zucker im Westfalenpark, das Matus Burritos im Klinikviertel und bespielt Veranstaltungen mit Getränke- und Foodständen. Die Turm-Gastro hat er schon seit 2020 gepachtet und will die Nutzung jetzt vom Kiosk auf die ganze Fläche ausweiten.

Turm-Terrassen für Veranstaltungen und Privatfeiern

Allerdings plane er keine Wiederbelebung des klassischen Gastro-Betriebs, erklärt der 44-Jährige: "Es wird eine punktuelle Nutzung als Event-Location." Das passe ohnehin besser ins Konzept des Westfalenparks. Zudem plane der Park größere Renovierungen, die einen Dauerbetrieb stark stören würden, so Wenning.

Anfragen für Geburtstage und Weihnachtsfeiern habe er für die Turm-Terrassen schon einige. Auch eigene Veranstaltungen plant der Dortmunder Gastronom – eine Halloween-Party zum Beispiel. Beim Juicy Beats waren die Terrassen bis spätnachts zur DJ-Party geöffnet.

"Vintage-Tower": Secondhand-Event im Westfalenpark

Eine Veranstaltung liegt Jan Wenning besonders am Herzen: der Vintage-Tower am 1. und 2. September 2023 (11-19 Uhr). Ein Secondhand-Verkauf mit Event-Charakter soll es werden, erklärt er. Klamotten gibt's zum Kilopreis. Eine Instagram-Seite mit mehr Infos sei noch in Arbeit, so Wenning.

Hinter dem Vintage-Tower stehe auch persönliches Interesse und die Überzeugung, dass gute Kleidung eine zweite Runde verdient hat. "In den letzten Jahren ist der Wunsch immer stärker geworden, sich individuell zu kleiden", schwärmt Wenning. Mode von Bekleidungsketten sei immer gleich – und außerdem auf Fast-Fashion ausgelegt. Dreimal tragen und ab auf den Müll. "Die Sachen halten ja auch nicht lange." Aber eine gute alte Jeans, "die hat Charakter und erzählt eine Geschichte."

Wenn die "Vintage-Tower"-Premiere ein Erfolg wird, möchte Jan Wenning die Veranstaltung gern verstetigen. Zwei, drei Termine im Jahr schweben ihm vor.

Gastronomie im Westfalenpark: Stillstand an der Buschmühle

Und die restliche Westfalenpark-Gastronomie? An der Buschmühle bewegt sich noch immer nichts, seit die Muto Heimatgastronomie (u.a. Balke, Freischütz, Stranddeck Kemnade) den Standort 2020 nach neun Jahren aufgegeben hatte. Spaten-Garten, Schürmanns, Daddy Blatzheim und der Pavillion sind ungenutzt. Alle Gebäude müssen renoviert werden.

Die anderen Gastronomien im Dortmunder Westfalenpark sind dagegen zuverlässig verpachtet: Neben dem "Zimt und Zucker" haben auch das Café an den Wasserbecken, das Café Durchblick und das kleine Café Viva regelmäßig geöffnet.

Jan Wenning betreibt neben "Matus Burritos" im Dortmunder Klinikviertel auch das Café "Zimt & Zucker" im Westfalenpark. Jetzt will er zudem die Turm-Terrassen wiederbeleben. Foto: Katrin Figge

