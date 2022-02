Nach Querschnittslähmung: Rebecca (19) kann wieder laufen

Dortmund. Drei Jahre nach einem schweren Unfall ist Rebecca Müller wieder auf den Beinen. Ein Teil ihres Rückenmarks war geschädigt, aber noch reparabel.

Auf eine Not-OP folgten insgesamt fünf weitere: Nach einem schweren Unfall wurde Rebecca Müller nachts in die Notaufnahme des Klinikums Dortmund Nord eingeliefert. Ihr zweiter Lendenwirbel war zertrümmert und drückte auf das Rückenmark. Als Folge war die damals 17-Jährige „inkomplett querschnittsgelähmt“. Das heißt, ein Teil des Rückenmarks war sehr schwer geschädigt, aber noch reparabel, wie das Klinikum Dortmund mitteilt.

Mittlerweile ist Rebecca Müller wieder auf den Beinen: „Als Rebecca jetzt zur Tür hereingekommen ist und nach langer Zeit wieder eigenständig laufen konnte, war das ein ganz besonderer Moment“, erzählt Dr. Philippus Schöttes, leitender Oberarzt.

„Vertut man sich um Millimeter, kann das gravierende Folgen haben“

Knapp drei Jahre ist es nun her, dass Rebecca Müller mit dem Hubschrauber ins Klinikzentrum Nord geflogen und notoperiert wurde. Um ihr so schnell wie möglich zu helfen, habe das Notfallteam der Klinik für Unfallchirurgie noch in der Nacht zunächst die Wirbelsäule stabilisiert, so der leitende Oberarzt. In einem weiteren Eingriff seien die Knochentrümmer aus dem Rückenmarkskanal entfernt und der Wirbel durch ein Implantat ersetzt worden. „Wir mussten sofort handeln, um zu verhindern, dass das Knochenstück noch weiter in das Rückenmark drückt und dort möglicherweise irreversible Verletzungen hinterlässt“, sagt Schöttes.

Nach einem schweren Unfall vor drei Jahren wurde Rebecca Müller (19) nachts in die Notaufnahme des Klinikums Dortmund Nord eingeliefert. Die Diagnose: „inkomplett querschnittsgelähmt“. Foto: Klinikum Dortmund

Da der zertrümmerte Wirbel jedoch schon erheblich Druck auf das Rückenmark ausgeübt hatte, blieb die Patientin zunächst querschnittsgelähmt. „Ich bin nach der OP aufgewacht und konnte meine Beine weder bewegen noch spüren“, erinnert sich Rebecca. „Es ist eigentlich das normalste der Welt und dann ist das Gefühl und auch die Möglichkeit, die Beine zu bewegen, auf einmal weg. Das kann man sich als Außenstehender nicht vorstellen.“

Um das Gefühl und die Bewegungsfähigkeit in den Beinen der Patientin wiederherzustellen, musste der betroffene Lendenwirbel durch ein Wirbelersatzstück ausgetauscht werden. „Eingriffe so nah oder direkt am Rückenmark erfordern Fingerspitzengefühl“, sagt Schöttes. „Vertut man sich um Millimeter, kann das gravierende Folgen haben.“ Durch den Unfall hatte Rebecca Müller zudem Brüche am Unterschenkel und am Handgelenk erlitten, die mit Platten und Schrauben stabilisiert wurden.

„Ich bin nach dem Unfall erst einmal in ein Loch gefallen“

„Ich bin nach dem Unfall erst einmal in ein Loch gefallen, weil ich dachte, nie wieder laufen zu können“, erzählt die 19-Jährige. „Als ich erfuhr, dass es doch möglich ist, war es wie eine zweite Chance. Dann hieß es für mich: kämpfen!“

Nach zwei weiteren Eingriffen, in denen die Platten und Schrauben aus Handgelenk und Unterschenkel wieder entfernt wurden, begann sie eine siebenmonatige Reha, um ihre Gehfähigkeit langsam wiederzuerlangen. „Für mich war es schon ein riesiges Highlight, als ich das erste Mal in einem Rollstuhl saß. Wieder aufrecht zu sitzen nach so langer Zeit im Bett, war ein großer Schritt.“

Auch über die Reha hinaus hat Rebecca Müller weiter geübt. „Wir haben Rebeccas Fortschritte besprochen und geschaut, wie man sie noch unterstützen kann. Sie war sehr ehrgeizig und hat sich richtig ins Zeug gelegt, um wieder eigenständig laufen zu können“, sagt Schöttes. „Das beeinflusst eine Genesung mehr, als viele vermuten würden.“ Und der Einsatz hat sich gelohnt: Mittlerweile kann Rebecca wieder eigenständig laufen – ohne Hilfe und ohne jegliche Beschwerden.

Die 19-Jährige widmet sich nun ihrem Fachabitur. Danach möchte sie wieder zurück in die Klinik: für eine Ausbildung im Gesundheitsbereich.

