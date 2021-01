Dortmunderin sperrt Einbrecher im Keller ein – Festnahme

Die Polizei Dortmund hatte am Montagabend leichtes Spiel, als sie mutmaßlicher Einbrecher in einem Dortmunder Mehrfamilienhaus festnahm.

Von einem Schock keine Spur: Eine Dortmunderin machte am Montagabend zwei mutmaßliche Einbrecher dingfest, indem sie geistesgegenwärtig die Kellertür hinter ihnen abschloss – und der alarmierten Polizei so die Arbeit erleichterte.

Die beiden Dortmunder, 38 und 42 Jahre alt, machten sich gegen 21.15 Uhr im Keller des Mehrfamilienhauses in der Rheinischen Straße zu schaffen, als die 51-Jährige das Duo entdeckte. Sofort ließ sie die Zugangstür ins Schloss fallen und hinderte so die mutmaßlichen Einbrecher an der Flucht.

Dortmunder erwartet Strafanzeige

Beim Eintreffen stellten die Beamten einen aufgebrochenen Kellerraum fest, weshalb die Tatverdächtigen jetzt eine Strafanzeige wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls aus Kellerräumen erwartet. (Red)