Tötungsdelik Dortmunderin tot in ihrer Wohnung gefunden: Freund in U-Haft

Dortmund. In einer Wohnung in Dortmund ist die Leiche einer Frau (41) gefunden worden. Ihr Lebensgefährte steht unter Verdacht, sie getötet zu haben.

Die Polizei Dortmund ermittelt wegen eines mutmaßlichen Tötungsdelikts: Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten, war bereits am vorvergangenen Wochenende (22.5.) die Leiche einer 41-jährigen Dortmunderin in deren Wohnung in der Fliederstraße in Dortmund entdeckt worden.

Die Beamten gehen davon aus, dass die Frau Opfer eines Gewaltverbrechens geworden ist. Die Obduktion habe diesen Verdacht erhärtet, so die Behörden weiter. Unter Verdacht steht demnach ihr Lebensgefährte.

Tötungsdelikt in Dortmund: 52-Jähriger in U-Haft

Der 52-Jährige sei am vergangenen Freitag (28.5.) vorläufig festgenommen worden. Am Samstag habe das Amtsgericht Dortmund auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl erlassen. Der Beschuldigte sitzt jetzt in Untersuchungshaft, die Ermittlungen dauern an.

Nähere Details zur Tat oder zum Motiv machten Polizei und Staatsanwaltschaft zunächst nicht. (red)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund