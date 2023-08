Dortmunds Mega-Maislabyrinth: Regen vermatscht die Eröffnung

Dortmund. Das Mais-Labyrinth des Hof Mertin in Dortmund sollte längst geöfnet sein – wenn da nicht der Regen wäre. Aber der Hof fürchtet auch um die Ernte.

Eigentlich sollte das beliebte Mais-Labyrinth auf dem Hof Mertin in Dortmund-Grevel längst geöffnet sein, aber das Wetter spielt nicht mit. Das ist wegen des frühen Endes der NRW-Sommerferien besonders schade – aber es geht nicht anders: Vom Regen ist der Boden so aufgeweicht, dass es keinen Sinn macht. 2022 hatte das Riesen-Labyrinth schon Mitte Juli auf.

Neuer Eröffnungstermin ist der 18. August 2023. Man müsse etwa anderthalb Stunden Zeit mitbringen, um es spielerisch und ohne Stress durchs Labyrinth zu schaffen, erklärt Hof-Chefin Kristina Mertin. Die Fläche ist riesig! In der Mitte wartet als Belohnung wieder eine große Stroh-Pyramide zum Toben. Getränke gibt's natürlich auch. Aktuelle Infos zum Mais-Labyrinth veröffentlichen Mertins bei Instagram, sobald es losgeht.

Luftbilder aus Dortmund: BVB-Logo scheint noch durch

Aber Luftbilder des Dortmunder Maislabyrinths bringen noch andere Geheimnisse zu Tage: das mit 67 Metern Durchmesser wohl größte BVB-Logo der Stadt! Das Logo war 2022 das Hauptmotiv im Labyrinth. Jetzt scheint es auf der alten Labyrinth-Fläche an der Bönninghauser Straße wieder durch.

Mertins säten 2023 neues Getreide darüber. Aber das BVB-Logo ist trotzdem noch zu sehen: "Wo letztes Jahr kein Mais stand, wurden dem Boden keine Nährstoffe entzogen", erklärt Landwirt Friedrich Mertin. Jetzt wachsen die Halme besonders hoch – und kippen um.

Überbleibsel vom letzten Labyrinth: Wo 2022 kein Mais stand, haben die neuen Getreidehalme mehr Nähstoffe, wachsen höher – und kippen dann um. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Regen: Landwirte befürchten hohe Verlusten bei Weizen und Raps

Die paar umgeknickten Halme im BVB-Logo dürften für den Hof aber das geringste Problem. Wegen des Dauerregens befürchten viele Landwirtschaftsbetriebe wie Mertins hohe Einbußen bei der Getreideernte.

So erklärt auch der benachbarte Hof Lüning in Dortmund-Lanstrop: Eigentlich wären Weizen und Raps längst ab – aber der Regen zwinge den Hof zu einer Zwangspause. "Sorgen bereitet uns der reife Raps, denn da besteht die große Gefahr, dass die Schoten aufplatzen und die Rapskörner auf dem Ackerboden verloren gehen." Beim Weizen sehe es noch schlechter aus. Mit einer guten Qualität und Ernte rechnet der Hof gar nicht mehr. Besonders dramatisch stehe es um frühe Sorten: "Da kann man schon fast von einem Komplett-Ausfall reden."

Maislabyrinth am Hof Mertin in Dortmund: 2023 mit Kinderlachen

Aber trotz der miesen Ernte-Prognose wird das 2023er Maislabyrinth auf dem Hof Mertin fröhlich: Motiv-Thema ist die Dortmunder Hilfsorganisation Kinderlachen. Deshalb ist das Maisfeld jetzt besonders freundlich – mit Schriftzügen, Herzen und lachenden Gesichtern. Die Zusammenarbeit sei durch private Kontakte entstanden, erklärt Mertin. Spendenaktionen gibt es natürlich auch.

Mertins bieten Unternehmen eigene Logos im Maisfeld an

Aber das Maislabyrinth ist nicht das einzig Auffällige, das man aus der Luft in Grevel findet. Auf einem anderen Feld prangt ein riesiges Logo der LVM-Versicherung. "Wir bieten Unternehmen an, das eigene Logo zu säen", erklärt Friedrich Mertin. Kompliziert ist das nicht: Moderne Landmaschinen werden per GPS gesteuert und säen automatisch genau nach Plan. So entsteht auch das Labyrinth.

"Die Auftraggeber bekommen dafür Werbung, die man von Ende Mai bis Oktober sieht", so Mertin. Vor allem in der Nähe des Flughafens sei das interessant.

Werbung im Maisfeld: Hof Mertin bietet Unternehmen an, eigene Logos auszusäen. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

