Drei Katzen überleben Feuer in Dortmunder Wohnung nicht

Die Feuerwehr Dortmund hat am Freitagmorgen ein Feuer in Dortmund-Löttringhausen löschen müssen. Bei dem Brand kamen drei Katzen ums Leben.

Dortmund. „Rauch aus einem Dachfenster“ melden Anrufer aus dem Dortmunder Süden der Feuerwehr. Die anwesenden Bewohner des Hauses bleiben unverletzt.

Die Feuerwehr Dortmund hat am Freitagmorgen (17.11.) gegen kurz vor zehn Uhr ein Feuer in der Hellerstraße im Dortmunder Süden, in Löttringhausen, gelöscht. Mehrere Anrufer meldeten Rauch aus einem Dachfenster.

Polizei und Feuerwehr evakuierten die anwesenden Bewohner des Hauses. Sie blieben unverletzt. Zudem konnte das Feuer im Schlafzimmer der Dachgeschosswohnung schnell unter Kontrolle gebracht werden. Dennoch starben drei Katzen in der Wohnung. Der Bewohner war nicht zu Hause.

Feuer im Dortmunder Süden: Feuerwehr entfernt Dachpfannen

Wie die Feuerwehr berichtet, musste sie Dachpfannen entfernen, um nach Glutnestern im Dach zu suchen. Das machte sie von außen über eine Drehleiter. Die Feuerwehr beendete den Einsatz nach circa anderthalb Stunden. Die Bewohner des Erdgeschosses und der ersten Etage konnten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Brandwohnung hingegen ist nicht bewohnbar.

26 Einsatzkräfte der Feuerwache 4 (Hörde), der Feuerwache 8 (Eichlinghofen), des Löschzugs 15 (Kirchhörde) der freiwilligen Feuerwehr und des Rettungsdiensts waren vor Ort. Die Polizei ermittelt nun zur Ursache des Feuers. (red)

