Drei Kleinkinder in Wohnung: Legte Mutter den Brand?

Brand in Dortmund-Mengede: Drei Kleinkinder lebten in der Wohnung – jetzt wird gegen die Mutter wegen schwerer Brandstiftung ermittelt.

Dortmund. Verdacht der schweren Brandstiftung: Die Dortmunder Polizei ermittelt nach einem Wohnungsbrand gegen eine Mutter von drei Kleinkindern.

Nach einem Wohnungsbrand in Dortmund-Mengede ermittelt die Polizei wegen schwerer Brandstiftung: Drei Kleinkinder waren in der Wohnung – die Mutter selbst könnte das Feuer gelegt haben.

Bei dem Brand war am Dienstagmorgen eine Wohnung am Erdbeerfeld in Mengede komplett zerstört worden. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, stand die Erdgeschosswohnung schon komplett in Flammen. Mutter und Kinder (2 bis 4 Jahre) hatten die Wohnung schon verlassen und wurden sofort vom Rettungsdienst untersucht. Die Frau wurde (natürlich gemeinsam mit ihren Kindern) zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

Jetzt ist die Mutter selbst in Verdacht geraten: Die Dortmunder Polizei ermittelt gegen die Frau wegen schwerer Brandstiftung. Nähere Informationen gebe es derzeit laut Polizei noch nicht.

